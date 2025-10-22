साल 2006 में आई इस फिल्म की रिसर्च में लगे थे सात साल, ऑस्कर के लिए हुई नॉमिनेट

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडThis 2006 Hindi Movie Research Took 7 Years was official entry to oscar best foreign film rang de basanti
संक्षेप: आज हम आपको बॉलीवुड की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसकी रिसर्च और कहानी लिखने में कुल सात साल लगे थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। 

Wed, 22 Oct 2025 12:48 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
आज हम आपको आमिर खान की उस हिट फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसकी रिसर्च में डायरेक्टर ने 7 साल लगाए थे। फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी। आज भी इस फिल्म को लोग काफी पसंद करते हैं। फिल्म में आमिर खान के साथ सोहा अली खान नजर आई थीं। फिल्म में आर माधवन भी अहम किरदार में नजर आए थे।

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है रंग दे बसंती। फिल्म को राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में आमिर खान, सोहा अली खान, सिद्धार्थ, शर्मन जोशी, अतुल कुलकर्णी, आर माधवन, कुणाल कपूर और अनुपम खेर जैसे सितारे नजर आए थे।

आईएमडीबी की मानें तो इस फिल्म की रिसर्च और कहानी तैयार करने में कुल सात साल लगे थे। इन सात सालों में ही फिल्म की स्क्रिप्टिंग का काम भी हुआ। इतना ही नहीं एआर रहमान ने तीन साल में इस फिल्म का म्यूजिक तैयार किया था। यह एक पॉलिटिक्ल ट्रेजेडी ड्रामा फिल्म थी।

रंग दे बसंती साल 2007 में बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटिगरी में भारत की तरफ से ऑस्कर में नामांकित की गई थी। boxofficeindia.com की मानें तो इस फिल्म का बजट 28 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने भारत में 75.16 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।

