साल 2006 में आई इस फिल्म की रिसर्च में लगे थे सात साल, ऑस्कर के लिए हुई नॉमिनेट

संक्षेप: आज हम आपको बॉलीवुड की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसकी रिसर्च और कहानी लिखने में कुल सात साल लगे थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।

आज हम आपको आमिर खान की उस हिट फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसकी रिसर्च में डायरेक्टर ने 7 साल लगाए थे। फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी। आज भी इस फिल्म को लोग काफी पसंद करते हैं। फिल्म में आमिर खान के साथ सोहा अली खान नजर आई थीं। फिल्म में आर माधवन भी अहम किरदार में नजर आए थे।

पहचानिए फिल्म का नाम क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है रंग दे बसंती। फिल्म को राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में आमिर खान, सोहा अली खान, सिद्धार्थ, शर्मन जोशी, अतुल कुलकर्णी, आर माधवन, कुणाल कपूर और अनुपम खेर जैसे सितारे नजर आए थे।

ऑस्कर के लिए की गई थी नामांकित आईएमडीबी की मानें तो इस फिल्म की रिसर्च और कहानी तैयार करने में कुल सात साल लगे थे। इन सात सालों में ही फिल्म की स्क्रिप्टिंग का काम भी हुआ। इतना ही नहीं एआर रहमान ने तीन साल में इस फिल्म का म्यूजिक तैयार किया था। यह एक पॉलिटिक्ल ट्रेजेडी ड्रामा फिल्म थी।