ये है पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म, भारत में हुई थी फ्लॉप

आज हम आपको बॉलीवुड की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो पहली हिंदी फिल्म थी पाकिस्तान के कारा फिल्म फेस्टिविल, कराची में प्रीमियर होने वाली। ये फिल्म साल 2004 में भारत में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी।

आज हम आपको साल 2004 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो भारत में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। ये भारत की पहली फिल्म थी जो पाकिस्तान के कारा फिल्म फेस्टिवल, कराची में प्रीमियर हुई थी। इस फिल्म को पूजा भट्ट ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म पूजा भट्ट की डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू फिल्म थी।

पहचान पाए फिल्म का नाम?

क्या आप पहचान पाए इस फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है पाप। फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी। आईएमडीबी के मुताबिक, ये पहली बॉलीवुड फिल्म थी जो कारा कारा फिल्म फेस्टिवल, कराची, पाकिस्तान में प्रीमियरल हुई थी।

भारत में बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी पाप

पूजा भट्ट की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। वहीं, फिल्म की कमाई की बात करें तो फिल्म ने भारत में 2 करोड़ 49 लाख 50 हजार की कमाई की थी। फिल्म में जॉब अब्राहम, उदिता गोस्वामी, गुलशन ग्रोवर, अनुपम श्याम और मेघा बरमन जैसे सितारे नजर आए थे।

