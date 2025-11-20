अजय देवगन की वो क्राइम ड्रामा फिल्म जिसे मिला नेशनल अवॉर्ड, सच्ची घटना से थी प्रेरित

संक्षेप: Guess The Movie: आज आपको साल 2003 में आई अजय देवगन की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे नेशनल अवॉर्ड मिला था। यह फिल्म एक क्राइम ड्रामा फिल्म है। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म थी।

आज हम आपको अजय देवगन की उस क्राइम ड्रामा फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन फिल्म ने नेशनल अवॉर्ड जीता था। फिल्म में अजय देवगन के साथ एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह नजर आई थीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कमाल न कर पाई हो, लेकिन ये फिल्म आगे चलकर दर्शकों को खूब पसंद आई। फिल्म सच्चा घटना पर आधारित थी।

साल 2004 में इस फिल्म को मिला था नेशनल अवॉर्ड क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है गंगाजल। फिल्म को साल 2004 में बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था। फिल्म को प्रकाश झा ने डायरेक्ट किया था।

फिल्म गंगाजल का बजट और कमाई गंगाजल को डारेक्ट करने के साथ-साथ प्रोड्यूस भी प्रकाश झा ने किया था। स्क्रीनप्ल और डायलोग भी प्रकाश झा ने ही लिखे थे। फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन एवरेज था। boxofficeindia.com की मानें तो फिल्म का बजट 7.25 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने भारत में 16.33 करोड़ की कमाई की थी।