1997 की वो फिल्म जिसने जीते 11 ऑस्कर अवॉर्ड्स, सच्ची घटना पर थी आधारित

1997 में आई इस हॉलीवुड फिल्म ने 11 ऑस्कर अवॉर्ड्स जीते थे। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म थी। फिल्म में भारत में भी काफी पॉपुलर हुई थी। यह फिल्म एक कल्ट क्लासिक फिल्म मानी जाती है।

फिल्म का बजट और कमाई

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है टाइटैनिक। आईएमडीबी के मुताबिक, इस फिल्म का बजट करीब 200 मिलियन डॉलर था। वहीं, फिल्म ने दुनियाभर में 2 बिलियन डॉलर की कमाई की थी। फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट लीड रोल में नजर आए थे।

सच्ची कहानी पर आधारित थी ये फिल्म

टाइटैनिक को जेम्स कैमरून ने डायरेक्ट किया था। डायरेक्शन के साथ-साथ जेम्स ने इस फिल्म को लिखा भी था। फिल्म साल 1912 में टाइटैनिक शिप के डूबने पर आधारित फिल्म थी। हालांकि, फिल्म में जो जैक और रोज की कहानी दिखाई गई है वो एक काल्पनिक कहानी है।

जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं फिल्म