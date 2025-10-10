This 1992 Horror Film Earned 2 Crore Ram Gopal Varma First Supernatural film 7 IMDb rating Raat 1992 में आई इस हॉरर फिल्म ने करोड़ों में की थी कमाई, 7 है IMDb रेटिंग, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडThis 1992 Horror Film Earned 2 Crore Ram Gopal Varma First Supernatural film 7 IMDb rating Raat

1992 में आई इस हॉरर फिल्म ने करोड़ों में की थी कमाई, 7 है IMDb रेटिंग

आज हम आपको साल 1992 में रिलीज हुई उस हॉरर फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसने उस वक्त दो करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को भी खूब पसंद किया गया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 07:34 PM
share Share
Follow Us on
1992 में आई इस हॉरर फिल्म ने करोड़ों में की थी कमाई, 7 है IMDb रेटिंग

अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपको साल 1992 में आई उस हिंदी हॉरर फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसने करोड़ों में कमाई की थी। इस फिल्म की सिनमेटोग्राफी को खूब पसंद किया गया था। यह फिल्म हिंदी और तेलुगू में रिलीज हुई थी। फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था।

पहचान पाए फिल्म का नाम?

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है रात। यह राम गोपाल वर्मा की पहली हॉरर फिल्म थी। IMDb की मानें तो ये बॉलीवुड की आखरी फिल्म थी जिसे 70 mm नेगेटिव में शूट किया गया था।

कितना था फिल्म का बजट और कमाई

फिल्म के बजट की बात करें तो रात का बजट 1.20 करोड़ था। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 2.10 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। रात हॉलीवुड फिल्म ऑडरी रोज का रीमेक थी।

7 है आईएमडीबी रेटिंग

इस फिल्म में रेवथि, रोहिणी हत्तंगडी, आकाश खुराना, ओम पुरी, जया माथुर, तेज सप्रू, और अनंत नाग जैसे कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म और राम गोपाल वर्मा की साल 2003 में आई भूत में कई समानताएं थीं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें रात की रेटिंग 7 है।

IMDb Bollywood News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।