1992 में आई इस हॉरर फिल्म ने करोड़ों में की थी कमाई, 7 है IMDb रेटिंग

आज हम आपको साल 1992 में रिलीज हुई उस हॉरर फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसने उस वक्त दो करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को भी खूब पसंद किया गया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है।

अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपको साल 1992 में आई उस हिंदी हॉरर फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसने करोड़ों में कमाई की थी। इस फिल्म की सिनमेटोग्राफी को खूब पसंद किया गया था। यह फिल्म हिंदी और तेलुगू में रिलीज हुई थी। फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था।

पहचान पाए फिल्म का नाम? क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है रात। यह राम गोपाल वर्मा की पहली हॉरर फिल्म थी। IMDb की मानें तो ये बॉलीवुड की आखरी फिल्म थी जिसे 70 mm नेगेटिव में शूट किया गया था।

कितना था फिल्म का बजट और कमाई फिल्म के बजट की बात करें तो रात का बजट 1.20 करोड़ था। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 2.10 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। रात हॉलीवुड फिल्म ऑडरी रोज का रीमेक थी।