महाभारत का मॉडर्न डे रूपांतरण कही जाती है ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर थी फ्लॉप, जीते थे 3 अवॉर्ड
आज हम आपको साल 1981 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे महाभारत का मॉडर्न डे रूपांतरण कहा जाता है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप हो गई थी, लेकिन फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था।
बॉलीवुड में तमाम ऐसी फिल्में बनी हैं जिनकी कहानी महाभारत से प्रेरित है। आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे लोग महाभारत का अडाप्टेशन मानते हैं। महाभारत में जिस तरह कुरुक्षेत्र का मैदान था, वहीं, इस फिल्म में लड़ाई कॉर्पोरेट दुनिया में होती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी, लेकिन समीक्षकों ने फिल्म की तारीफ की थी।
क्या है इस फिल्म का नाम?
क्या आप पहचान पाए इस फिल्म का नाम? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है ‘कलयुग’। कलयुग को श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। वहीं, शशि कपूर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था।
क्यों इसे कहते हैं महाभारत का मॉडर्न डे अडाप्टेशन?
कलयुग को महाभारत का मॉडर्न डे अडाप्टेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे तो पाएंगे फिल्म की कहानी महाभारत की कहानी से मेल खाती है। जिस तरह महाभारत में भाइयों के बीच लड़ाई दिखाई गई है। इस फिल्म में भी वैसा ही कुछ है। बस वहां युद्ध कुरुक्षेत्र में हथियारों के साथ होता है और इस फिल्म में युद्ध कॉर्पोरेट जगत में भाइयों के बीच होता है।
फिल्म के प्लॉट की बात करें तो इसकी कहानी एक ही परिवार के दो कजिन भाइयों की कहानी है जिनके बीच 'लाइसेंस राज' के दौर में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा टक्कर रहती है।
महाभारत के कर्ण से प्रेरित था शशि कपूर का किरदार
इस फिल्म में शशि कपूर का रोल महाभारत के किरदार कर्ण से प्रेरित है। महाभारत में जिस तरह कर्ण को मारा जाता है, वैसा ही कुछ सीन फिल्म में भी दिखाया गया है। महाभारत में कर्ण को तब मारा जाता है जब उनके रथ का पहिया फंस जाता है और वो अपने रथ का पहिया निकालने नीचे उतरते हैं। फिल्म में भी ऐसा ही सीन है। शशि कपूर की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जब वो अपनी गाड़ी से टायर बदलने के लिए उतरते हैं, उस वक्त ही कोई उन पर गोली चलवा देता है और शशि कपूर के किरदार के मौत हो जाती है।
फिल्म में नजर आए कौन-कौन से सितारे?
इस फिल्म में कई नामी चेहरे नजर आए थे। इसके किरदार महाभारत के किरदारों से प्रेरित थे। रेखा का किरदार द्रौपदी के किरदार से प्रेरित था। फिल्म में अनंत नाग ने भरत राज का किरदार निभाया था। उनका ये किरदार महाभारत के अर्जुन से प्रेरित था। राज बब्बर (धर्म राज) का किरदार युधिष्ठिर के किरदार से प्रेरित था। कुलभूषण खरबंदा का किरदार भीम के किरदार से प्रेरित था। सुप्रिया पाठक का किरदार सुभद्रा के किरदार से प्रेरित था। विक्टर बनर्जी (धन राज) का किरदार दुर्योधन के किरदार से प्रेरित था।
अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहते थे शशि कपूर
इस फिल्म में शशि कपूर की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शशि कपूर इस फिल्म को केवल प्रोड्यूस करना चाहते थे। वो फिल्म में एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। इस रोल के लिए शशि कपूर अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त अमिताभ बच्चन केवल कमर्शियल फिल्में करना पसंद करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने कलयुग के लिए मना कर दिया था। अमिताभ के रिजेक्शन के बाद शशि कपूर ने एक और एक्टर को भी अप्रोच किया था, लेकिन वहां से भी उन्हें रिजेक्शन ही मिला था। इसके बाद श्याम बेनेगल ने शशि कपूर से कहा कि उन्हें खुद ही ये रोल करना चाहिए।
फिल्ममेकर्स को हुआ था 10 लाख का नुकसान
फिल्म भले ही महाभारत से प्रेरित थी, लेकिन दर्शकों पर फिल्म का जादू नहीं चल पाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फिल्ममेकर्स को करीब 10 लाख का नुकसान हुआ था। इस फिल्म के फ्लॉप होने की एक वजह इस फिल्म की कमजोर स्क्रिप्टिंग मानी जाती है।
कितनी है इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग?
इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता भले ही न मिली हो, लेकिन फिल्म ने तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते थे। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड सुप्रिया पाठक को मिला था। बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी इसी फिल्म को मिला था। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना