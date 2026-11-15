महाभारत का मॉडर्न डे रूपांतरण कही जाती है ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर थी फ्लॉप, जीते थे 3 अवॉर्ड

आज हम आपको साल 1981 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे महाभारत का मॉडर्न डे रूपांतरण कहा जाता है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप हो गई थी, लेकिन फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था।

बॉलीवुड में तमाम ऐसी फिल्में बनी हैं जिनकी कहानी महाभारत से प्रेरित है। आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे लोग महाभारत का अडाप्टेशन मानते हैं। महाभारत में जिस तरह कुरुक्षेत्र का मैदान था, वहीं, इस फिल्म में लड़ाई कॉर्पोरेट दुनिया में होती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी, लेकिन समीक्षकों ने फिल्म की तारीफ की थी।

क्या है इस फिल्म का नाम? क्या आप पहचान पाए इस फिल्म का नाम? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है ‘कलयुग’। कलयुग को श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। वहीं, शशि कपूर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था।

क्यों इसे कहते हैं महाभारत का मॉडर्न डे अडाप्टेशन? कलयुग को महाभारत का मॉडर्न डे अडाप्टेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे तो पाएंगे फिल्म की कहानी महाभारत की कहानी से मेल खाती है। जिस तरह महाभारत में भाइयों के बीच लड़ाई दिखाई गई है। इस फिल्म में भी वैसा ही कुछ है। बस वहां युद्ध कुरुक्षेत्र में हथियारों के साथ होता है और इस फिल्म में युद्ध कॉर्पोरेट जगत में भाइयों के बीच होता है।

फिल्म के प्लॉट की बात करें तो इसकी कहानी एक ही परिवार के दो कजिन भाइयों की कहानी है जिनके बीच 'लाइसेंस राज' के दौर में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा टक्कर रहती है।

महाभारत के कर्ण से प्रेरित था शशि कपूर का किरदार इस फिल्म में शशि कपूर का रोल महाभारत के किरदार कर्ण से प्रेरित है। महाभारत में जिस तरह कर्ण को मारा जाता है, वैसा ही कुछ सीन फिल्म में भी दिखाया गया है। महाभारत में कर्ण को तब मारा जाता है जब उनके रथ का पहिया फंस जाता है और वो अपने रथ का पहिया निकालने नीचे उतरते हैं। फिल्म में भी ऐसा ही सीन है। शशि कपूर की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जब वो अपनी गाड़ी से टायर बदलने के लिए उतरते हैं, उस वक्त ही कोई उन पर गोली चलवा देता है और शशि कपूर के किरदार के मौत हो जाती है।

फिल्म में नजर आए कौन-कौन से सितारे? इस फिल्म में कई नामी चेहरे नजर आए थे। इसके किरदार महाभारत के किरदारों से प्रेरित थे। रेखा का किरदार द्रौपदी के किरदार से प्रेरित था। फिल्म में अनंत नाग ने भरत राज का किरदार निभाया था। उनका ये किरदार महाभारत के अर्जुन से प्रेरित था। राज बब्बर (धर्म राज) का किरदार युधिष्ठिर के किरदार से प्रेरित था। कुलभूषण खरबंदा का किरदार भीम के किरदार से प्रेरित था। सुप्रिया पाठक का किरदार सुभद्रा के किरदार से प्रेरित था। विक्टर बनर्जी (धन राज) का किरदार दुर्योधन के किरदार से प्रेरित था।

अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहते थे शशि कपूर इस फिल्म में शशि कपूर की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शशि कपूर इस फिल्म को केवल प्रोड्यूस करना चाहते थे। वो फिल्म में एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। इस रोल के लिए शशि कपूर अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त अमिताभ बच्चन केवल कमर्शियल फिल्में करना पसंद करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने कलयुग के लिए मना कर दिया था। अमिताभ के रिजेक्शन के बाद शशि कपूर ने एक और एक्टर को भी अप्रोच किया था, लेकिन वहां से भी उन्हें रिजेक्शन ही मिला था। इसके बाद श्याम बेनेगल ने शशि कपूर से कहा कि उन्हें खुद ही ये रोल करना चाहिए।

फिल्ममेकर्स को हुआ था 10 लाख का नुकसान फिल्म भले ही महाभारत से प्रेरित थी, लेकिन दर्शकों पर फिल्म का जादू नहीं चल पाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फिल्ममेकर्स को करीब 10 लाख का नुकसान हुआ था। इस फिल्म के फ्लॉप होने की एक वजह इस फिल्म की कमजोर स्क्रिप्टिंग मानी जाती है।