प्रोड्यूसर ने लगाई थी ऐसी तरकीब, फ्लॉप होते-होते हिट हो गई थी 72 साल पहले आई ये फिल्म
Pehchan Kon: आज हम आपको 72 साल पहले आई एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो फ्लॉप होते-होते हिट हो गई थी। ये फिल्म हिट हुई थी प्रोड्यूसर की स्मार्ट ट्रिक और फिल्म के गानों की वजह से।
साल 1954 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसके म्यूजिक ने लोगों के दिलों पर ऐसा जादू किया कि फिल्म का गानों को आज भी लोग पसंद करते हैं। ये वो फिल्म थी जो फ्लॉप हो जाती अगर प्रोड्यूसर एक स्मार्ट ट्रिक नहीं लगाता। प्रोड्यूसर की स्मार्ट ट्रिक और फिल्म के म्यूजिक की वजह से ये फिल्म फ्लॉप होते-होते हिट हो गई थी।
क्या है इस फिल्म का नाम?
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है नागिन। फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तब इसे ज्यादा लोग देखने नहीं जा रहे थे। फिल्म पर फ्लॉप होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन उसी वक्त प्रोड्यूसर ने कुछ ऐसा किया कि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखने पहुंचे और फिल्म हिट हो गई।
प्रोड्यूसर की तरकीब से हिट हो गई 72 साल पहले आई फिल्म
दरअसल, फिल्म भले ही लोगों को पसंद न आ रही हो, लेकिन इस फिल्म के गाने लोगों के बीच तेजी से पसंद किए जा रहे थे। मन डोले मेरा तन डोले इसी फिल्म का गाना है। ये एक ऐसा गाना है जो आज के लोगों ने भी सुना होगा। इस फिल्म में बीन की जो धुन सुनाई देती है, वो एक आईकॉनिक धुन है। लोगों के बीच फिल्म के गाने पॉपुलर हो रहे थे। इस बात पर फिल्म के निर्माता शशधर मुखर्जी पर गया। वो समझ गए कि लोगों को फिल्म के गाने पसंद आ रहे हैं।
मुफ्त में बंटवा दिए थे ऑडियो रिकॉर्ड्स
इसके बाद शशधर मुखर्जी ने इस फिल्म की ऑडियो रिकॉर्ड्स को मुफ्त में होटल और रेस्तरां में बंटवाए। इसके बाद, गानों को देखने के लिए सिनेमाघरों में लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे और नागिन बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई।
किसने तैयार किया था इस फिल्म का म्यूजिक?
इस फिल्म का संगीत तैयार किया था मशहूर सिंगर और संगीतकार हेमंत कुमार ने। हेमंत कुमार को सदाबहार गानों के शहंशाह माना जाता है। वहीं, इस फिल्म में गानों को आवाज दी थी लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और आशा भोसले ने। वहीं, इस फिल्म में बीन की धुन तैयार की थी कल्याणजी, रवि ने।
फिल्म में नजर आए थे कौन-कौन से सितारे? क्या है आईएमडीबी रेटिंग
इस फिल्म में वैजयंती माला, प्रदीप कुमार, जीवन धर और कमल रॉय जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है। फिल्म को नंदलाल जसवंतलाल ने डायरेक्ट किया है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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