OG Box Office Day 4: 'दे कॉल हिम ओजी' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, चार दिनों में ही दिखाया दिया अपना दम

'दे कॉल हिम ओजी' ने 25 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इस फिल्म ने रिलीज के पहले यानी पेड प्रीव्यू के जरिए बॉक्स ऑफिस पर ऐसी दहाड़ लगाई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसे में अब 'दे कॉल हिम ओजी' के चौथे दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

They Call Him OG Box Office Day 4: टॉलीवुड के 'पावर स्‍टार' पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है। 'दे कॉल हिम ओजी' के साथ बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने साउथ इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की है। इस फिल्म में पवन और इमरान दोनों लीड रोल में हैं। 'दे कॉल हिम ओजी' ने 25 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इस फिल्म ने रिलीज के पहले यानी पेड प्रीव्यू के जरिए बॉक्स ऑफिस पर ऐसी दहाड़ लगाई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसे में अब 'दे कॉल हिम ओजी' के चौथे दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं इसने क्या कमाल किया?

चार दिनों में हिला डाला बॉक्स ऑफिस पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' को लेकर लंबे समय से बज बना हुआ था और दर्शक इसे देखने के लिए काफी बेताब थे। 'दे कॉल हिम ओजी' साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। इसने पेड प्रीव्यू में 21 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं, ओपनिंग डे पर मूवी ने 63.75 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस को हिला दिया। ऐसे में अब इसके चौथे दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'दे कॉल हिम ओजी' ने रविवार को खबर लिखने तक 15.87 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कनेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 137.57 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'दे कॉल हिम ओजी' का कलेक्शन पेड प्रीव्यू- 21 करोड़ रुपये

डे 1- 63.75 करोड़ रुपये

डे 2- 18.45 करोड़ रुपये

डे 3- 18.5 करोड़ रुपये

डे 4- 15.87 करोड़ रुपये अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 137.57 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)