OG Box Office Day 3: इमरान हाशमी-पवन कल्याण की 'ओजी' की दहाड़ से हिला बॉक्स ऑफिस, तीन दिनों में कर डाली बंपर कमाई

OG Box Office Day 3: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने 'दे कॉल हिम ओजी' के साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की है। टॉलीवुड के 'पावर स्‍टार' पवन कल्याण इस फिल्म में लीड रोल में हैं। 'दे कॉल हिम ओजी' ने 25 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इस फिल्म ने रिलीज के पहले यानी पेड प्रीव्यू के जरिए बॉक्स ऑफिस पर ऐसी दहाड़ लगाई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं रिलीज के दिन इसने बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया। यही नहीं, इस फिल्म जरिए इमरान हाशमी ने बॉलीवुड के कई दिग्गज स्टार्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसी बीच अब 'दे कॉल हिम ओजी' के तीसरे दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं इसने क्या कमाल किया?

'दे कॉल हिम ओजी' ने हिला दिया बॉक्स ऑफिस पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' को लेकर लंबे समय से बज बना हुआ था और दर्शक इसे देखने के लिए काफी बेताब थे। पवन की 'दे कॉल हिम ओजी' साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। इसने पेड प्रीव्यू में 21 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं, ओपनिंग डे पर मूवी ने 63.75 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस को हिला दिया। दूसरे दिन यानी शुक्रवार को पवन कल्याण की मूवी को झटका लगा और इसने 18.75 करोड़ का कलेक्शन किया। ऐसे में अब इमरान हाशमी की इस फिल्म के तीसरे दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'दे कॉल हिम ओजी' ने शनिवार को खबर लिखने तक 13.87 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कनेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 117.37 करोड़ रुपये हो गया है।