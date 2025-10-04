They Call Him OG Box Office collection Day 9 Emraan Hashmi Pawan Kalyan Movie Friday Collection Kantara Chapter 1 OG Box Office Day 9: 'दे कॉल हिम ओजी' का घटा कलेक्शन, शुक्रवार को हुई अब तक की सबसे कम कमाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
OG Box Office Day 9: 'दे कॉल हिम ओजी' का घटा कलेक्शन, शुक्रवार को हुई अब तक की सबसे कम कमाई

बॉक्स ऑफिस पर 'दे कॉल हिम ओजी' ने शुरुआत में जमकर कमाई की। वहीं, अब इसके सामने ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' सीना ताने खड़ी है। इसका पूरा असर 'दे कॉल हिम ओजी' के कलेक्शन पर दिख रहा है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 10:25 AM
They Call Him OG Box Office collection Day 9: टॉलीवुड के 'पावर स्टार' पवन कल्याण की एक्शन ड्रामा फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' के साथ बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने साउथ इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की है। ये फिल्म 25 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बॉक्स ऑफिस पर 'दे कॉल हिम ओजी' ने शुरुआत में जमकर कमाई की। वहीं, अब इसके सामने ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' सीना ताने खड़ी है। इसका पूरा असर 'दे कॉल हिम ओजी' के कलेक्शन पर दिख रहा है। इसी बीच अब 'दे कॉल हिम ओजी' के 9वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं इसने क्या कमाल किया?

9वें दिन घटा 'दे कॉल हिम ओजी' का बिजनेस

पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। 'दे कॉल हिम ओजी' में पवन कल्याण और इमरान हाशमी के अलावा मूवी में प्रियंका अरुल मोहन, इमरान हाशमी, प्रकाश राज, अर्जुन दास और श्रेया रेड्डी अहम किरदार में है। इसने पेड प्रीव्यू में 21 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं, ओपनिंग डे पर मूवी ने 63.75 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस को हिला दिया। ऐसे में अब इसके 9वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'दे कॉल हिम ओजी' ने शुक्रवार को खबर लिखने तक 4.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कनेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 174.05 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'दे कॉल हिम ओजी' का कलेक्शन

पेड प्रीव्यू- 21 करोड़ रुपये

डे 1- 63.75 करोड़ रुपये

डे 2- 18.45 करोड़ रुपये

डे 3- 18.5 करोड़ रुपये

डे 4- 18.5 करोड़ रुपये

डे 5- 7.4 करोड़ रुपये

डे 6- 7.25 करोड़ रुपये

डे 7- 6.75 करोड़ रुपये

डे 8- 7.50 करोड़ रुपये

डे 9- 4.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 174.05 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

