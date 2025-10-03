OG Box Office Day 8: 'कांतारा' भी नहीं हिला पाया 'दे कॉल हिम ओजी' को, दशहरे पर की शानदार कमाई

'दे कॉल हिम ओजी' ने 25 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। वहीं, अब इसके सामने ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' सीना ताने खड़ी है। ये फिल्म कल ही रिलीज हुई है। इसी बीच अब 'दे कॉल हिम ओजी' के 8वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

They Call Him OG Box Office collection Day 8: टॉलीवुड के 'पावर स्‍टार' पवन कल्याण की एक्शन ड्रामा फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पवन कल्याण की इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने साउथ इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की है। मूवी में इमरान ने एक्टिंग में पवन को भी टक्कर दे दिया।'दे कॉल हिम ओजी' ने 25 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। वहीं, अब इसके सामने ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' सीना ताने खड़ी है। ये फिल्म कल ही रिलीज हुई है। इसी बीच अब 'दे कॉल हिम ओजी' के 8वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं इसने क्या कमाल किया?

8वें दिन भी 'दे कॉल हिम ओजी' ने जमकर कमाया पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि पवन कल्याण और इमरान हाशमी की 'दे कॉल हिम ओजी' साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। 'दे कॉल हिम ओजी' में पवन कल्याण और इमरान हाशमी के अलावा मूवी में प्रियंका अरुल मोहन, इमरान हाशमी, प्रकाश राज, अर्जुन दास और श्रेया रेड्डी अहम किरदार में है। इसने पेड प्रीव्यू में 21 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं, ओपनिंग डे पर मूवी ने 63.75 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस को हिला दिया। ऐसे में अब इसके 8वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'दे कॉल हिम ओजी' ने गुरुवार को खबर लिखने तक 7.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कनेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 169.10 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'दे कॉल हिम ओजी' का कलेक्शन पेड प्रीव्यू- 21 करोड़ रुपये

डे 1- 63.75 करोड़ रुपये

डे 2- 18.45 करोड़ रुपये

डे 3- 18.5 करोड़ रुपये

डे 4- 18.5 करोड़ रुपये

डे 5- 7.4 करोड़ रुपये

डे 6- 7.25 करोड़ रुपये

डे 7- 6.75 करोड़ रुपये

डे 8- 7.50 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)