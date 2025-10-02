OG Box Office Day 7: 7वें दिन भी चली 'दे कॉल हिम ओजी' की आंधी, कमाए इतने करोड़ रुपये

पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि पवन कल्याण और इमरान हाशमी की 'दे कॉल हिम ओजी' साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है।

They Call Him OG Box Office collection Day 7: टॉलीवुड के 'पावर स्‍टार' पवन कल्याण की एक्शन ड्रामा फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पवन कल्याण की इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने साउथ इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की है। मूवी में इमरान ने एक्टिंग में पवन को भी टक्कर दी। फिल्म में पवन और इमरान दोनों लीड रोल में हैं। 'दे कॉल हिम ओजी' ने 25 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर ऐसी दहाड़ लगाई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसे में अब 'दे कॉल हिम ओजी' के सातवें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं इसने क्या कमाल किया?

बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही 'दे कॉल हिम ओजी' पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि पवन कल्याण और इमरान हाशमी की 'दे कॉल हिम ओजी' साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। 'दे कॉल हिम ओजी' में पवन कल्याण और इमरान हाशमी के अलावा मूवी में प्रियंका अरुल मोहन, इमरान हाशमी, प्रकाश राज, अर्जुन दास और श्रेया रेड्डी अहम किरदार में है। इसने पेड प्रीव्यू में 21 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं, ओपनिंग डे पर मूवी ने 63.75 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस को हिला दिया। ऐसे में अब इसके सातवें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'दे कॉल हिम ओजी' ने बुधवार को खबर लिखने तक 7.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कनेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 161.85 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'दे कॉल हिम ओजी' का कलेक्शन पेड प्रीव्यू- 21 करोड़ रुपये

डे 1- 63.75 करोड़ रुपये

डे 2- 18.45 करोड़ रुपये

डे 3- 18.5 करोड़ रुपये

डे 4- 18.5 करोड़ रुपये

डे 5- 7.4 करोड़ रुपये

डे 6- 7.25 करोड़ रुपये

डे 7- 7.00 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)