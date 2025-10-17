Hindustan Hindi News
OG Box Office Day 22: अपनी दहाड़ से बॉक्स ऑफिस हिलाने वाली 'दे कॉल हिम ओजी' का खेल खत्म, जानें कितना हुआ टोटल

OG Box Office Day 22: अपनी दहाड़ से बॉक्स ऑफिस हिलाने वाली 'दे कॉल हिम ओजी' का खेल खत्म, जानें कितना हुआ टोटल

संक्षेप: पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर 'दे कॉल हिम ओजी' ने शुरुआत में जमकर कमाई की। वहीं, अब ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' ने इसका पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है।

Fri, 17 Oct 2025 08:04 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
They Call Him OG Box Office collection Day 22: डायरेक्टर सुजीत की एक्शन ड्रामा फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया है। इस मूवी में टॉलीवुड के 'पावर स्टार' पवन कल्याण और बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी लीड रोल में हैं। दे कॉल हिम ओजी' के साथ इमरान ने साउथ इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की है। दोनों ही स्टार्स मूवी में फुल ऑन एक्शन करते दिख रहे हैं। ये फिल्म 25 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बॉक्स ऑफिस पर 'दे कॉल हिम ओजी' ने शुरुआत में जमकर कमाई की। वहीं, अब ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' ने इसका पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है। इसी बीच अब 'दे कॉल हिम ओजी' के 22वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं इसने क्या कमाल किया?

धीमी पड़ी 'ओजी' की दहाड़

पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। 'दे कॉल हिम ओजी' में पवन कल्याण और इमरान हाशमी के अलावा मूवी में प्रियंका अरुल मोहन, इमरान हाशमी, प्रकाश राज, अर्जुन दास और श्रेया रेड्डी अहम किरदार में है। इसने पेड प्रीव्यू में 21 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं, ओपनिंग डे पर मूवी ने 63.75 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस को हिला दिया। ऐसे में अब इसके 22वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'दे कॉल हिम ओजी' ने गुरुवार को खबर लिखने तक 0.28 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 192.69 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'दे कॉल हिम ओजी' का कलेक्शन

पेड प्रीव्यू- 21 करोड़ रुपये

डे 1- 63.75 करोड़ रुपये

डे 2- 18.45 करोड़ रुपये

डे 3- 18.5 करोड़ रुपये

डे 4- 18.5 करोड़ रुपये

डे 5- 7.4 करोड़ रुपये

डे 6- 7.25 करोड़ रुपये

डे 7- 6.75 करोड़ रुपये

डे 8- 7.7 करोड़ रुपये

डे 9- 4.75 करोड़ रुपये

डे 10- 4.6 करोड़ रुपये

डे 11- 4.15 करोड़ रुपये

डे 12- 1.65 करोड़ रुपये

डे 13- 1.45 करोड़ रुपये

डे 14- 1.00 करोड़ रुपये

डे 15- 0.9 लाख रुपये

डे 16- 0.75 लाख रुपये

डे 17- 1.15 करोड़ रुपये

डे 18- 1.32 करोड़ रुपये

डे 19- 0.48 लाख रुपये

डे 20- 0.49 लाख रुपये

डे 21- 0.42 लाख रुपये

डे 22- 0.28 लाख रुपये(अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 192.69 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

