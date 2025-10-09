OG Box Office Day 14: लाखों में सिमटी 'जॉली एलएलबी 3', बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही 'दे कॉल हिम ओजी'
बॉक्स ऑफिस पर 'दे कॉल हिम ओजी' ने शुरुआत में जमकर कमाई की। वहीं, अब इसके सामने अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3', ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' खड़ी है। इसी बीच अब 'दे कॉल हिम ओजी' के 14वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं।
They Call Him OG Box Office collection Day 14: डायरेक्टर सुजीत की एक्शन ड्रामा फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया है। इस मूवी में टॉलीवुड के 'पावर स्टार' पवन कल्याण और बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी लीड रोल में हैं। दे कॉल हिम ओजी' के साथ इमरान ने साउथ इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री करने वाले इमरान मूवी फुल ऑन एक्शन करते दिखा जा रहा है। ये फिल्म 25 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बॉक्स ऑफिस पर 'दे कॉल हिम ओजी' ने शुरुआत में जमकर कमाई की। वहीं, अब इसके सामने अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3', ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' खड़ी है। इसी बीच अब 'दे कॉल हिम ओजी' के 14वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं इसने क्या कमाल किया?
दो सौ करोड़ की तरफ बढ़ा रही कदम
पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। 'दे कॉल हिम ओजी' में पवन कल्याण और इमरान हाशमी के अलावा मूवी में प्रियंका अरुल मोहन, इमरान हाशमी, प्रकाश राज, अर्जुन दास और श्रेया रेड्डी अहम किरदार में है। इसने पेड प्रीव्यू में 21 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं, ओपनिंग डे पर मूवी ने 63.75 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस को हिला दिया। ऐसे में अब इसके 14वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'दे कॉल हिम ओजी' ने बुधवार को खबर लिखने तक 1.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कनेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 186.90 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, बात
डे वाइज देखें 'दे कॉल हिम ओजी' का कलेक्शन
पेड प्रीव्यू- 21 करोड़ रुपये
डे 1- 63.75 करोड़ रुपये
डे 2- 18.45 करोड़ रुपये
डे 3- 18.5 करोड़ रुपये
डे 4- 18.5 करोड़ रुपये
डे 5- 7.4 करोड़ रुपये
डे 6- 7.25 करोड़ रुपये
डे 7- 6.75 करोड़ रुपये
डे 8- 7.7 करोड़ रुपये
डे 9- 4.75 करोड़ रुपये
डे 10- 4.6 करोड़ रुपये
डे 11- 4.15 करोड़ रुपये
डे 12- 1.65 करोड़ रुपये
डे 13- 1.45 करोड़ रुपये
डे 14- 1.00 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)
टोटल कलेक्शन- 186.90 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।