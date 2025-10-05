They Call Him OG Box Office collection Day 10 Emraan Hashmi Pawan Kalyan Movie Saturday Collection Kantara Chapter 1 OG Box Office Day 10: 'कांतारा' भी नहीं रोक पा रही है 'दे कॉल हिम ओजी' की रफ्तार, शनिवार को कमाई में आया उछाल, Bollywood Hindi News - Hindustan
OG Box Office Day 10: 'कांतारा' भी नहीं रोक पा रही है 'दे कॉल हिम ओजी' की रफ्तार, शनिवार को कमाई में आया उछाल

पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। वहीं, अब इसके सामने ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' सीना ताने खड़ी है। इसी बीच अब 'दे कॉल हिम ओजी' के 10वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 08:55 AM
They Call Him OG Box Office Collection Day 10: डायरेक्टर सुजीत की एक्शन ड्रामा फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' में टॉलीवुड के 'पावर स्टार' पवन कल्याण लीड रोल में हैं। पवन के साथ बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी भी मूवी में फुल ऑन एक्शन में दिख रहे हैं। 'दे कॉल हिम ओजी' के साथ इमरान ने साउथ इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की है। ये फिल्म 25 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बॉक्स ऑफिस पर 'दे कॉल हिम ओजी' ने शुरुआत में जमकर कमाई की। वहीं, अब इसके सामने ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' सीना ताने खड़ी है। इसी बीच अब 'दे कॉल हिम ओजी' के 10वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए देखते हैं इसने क्या कमाल किया?

शनिवार को 'दे कॉल हिम ओजी' के कलेक्शन में आई उछाल

पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। 'दे कॉल हिम ओजी' में पवन कल्याण और इमरान हाशमी के अलावा मूवी में प्रियंका अरुल मोहन, इमरान हाशमी, प्रकाश राज, अर्जुन दास और श्रेया रेड्डी अहम किरदार में है। इसने पेड प्रीव्यू में 21 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं, ओपनिंग डे पर मूवी ने 63.75 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस को हिला दिया। ऐसे में अब इसके 10वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'दे कॉल हिम ओजी' ने शनिवार को खबर लिखने तक 5.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कनेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 179.05 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'दे कॉल हिम ओजी' का कलेक्शन

पेड प्रीव्यू- 21 करोड़ रुपये

डे 1- 63.75 करोड़ रुपये

डे 2- 18.45 करोड़ रुपये

डे 3- 18.5 करोड़ रुपये

डे 4- 18.5 करोड़ रुपये

डे 5- 7.4 करोड़ रुपये

डे 6- 7.25 करोड़ रुपये

डे 7- 6.75 करोड़ रुपये

डे 8- 7.7 करोड़ रुपये

डे 9- 4.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

डे 10-5.00 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 179.05 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

