टीवी के ये एक्टर्स कभी थे पति-पत्नी, तलाक ने अलग कर दिए इनके रास्ते

संक्षेप: टीवी सीरियल में नजर आए ये एक्टर्स अपने काम के साथ निजी जिंदगी के लिए भी खबरों में आए थे। कभी पति-पत्नी थे ये एक्टर्स जो बाद में रिश्ते में आई दरार के कारण अलग हो गए। अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर काम पर दे रहे हैं ध्यान।

टीवी सीरियल में नजर आने वाले एक्टर्स अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया के दौर सेलेब्स से जुड़ी खबर फैंस तक पहुंच ही जाती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई एक्टर्स अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। कई नए रिश्ते में बंधे हुए हैं। लेकिन इन सेलेब्स की एक पुरानी जिंदगी में रही है। टीवी के ये सेलेब्स आज अलग और नई जिंदगी में खुश हैं, लेकिन कभी ये एक्टर्स पति-पत्नी थे। कुछ कई सालों पहले और कुछ ने कुछ समय पहले अपने रिश्ते का अंत कर दिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कभी पति-पत्नी थे ये सेलेब्स नितेश पांडे और अश्विनी कलसेकर नितेश पांडे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन एक्टर ने 90 के दशक में एक्ट्रेस अश्विनी कलसेकर से शादी की थी। 1998 में हुई ये शादी सिर्फ 4 साल ही चल पाई थी और दोनों ने साल 2002 में तलाक ले लिया था। कई साल अकेले जिंदगी गुजारने के बाद अश्विनी की जिंदगी में एक्टर मुरली शर्मा की एंट्री हुई। दोनों ने साल 2009 में शादी की। रोहित शेट्टी की गोलमाल सीरीज में नजर आ चुके हैं।

शेफाली शाह और हर्ष छाया शेफाली को कई फिल्मों, वेब शो में देखा जा रहा है। एक्ट्रेस ने 90 के दशक में एक्टर हर्ष छाया से शादी की थी। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा चला नहीं और दोनों अलग हो गए। बाद में शेफाली ने विपुल शाह से शादी की और अब वो खुशी से अपने काम और परिवार पर ध्यान दे रही हैं।

संजीव सेठ और रेशमा रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के पिता का किरदार निभाने वाले एक्टर संजीव सेठ ने पहली शादी एक्ट्रेस रेशमा टिपनिस से की थी। 11 सालों तक एक रिश्ते में रहने के बाद दोनों ने साल 2004 में अलग होने का फैसला कर लिया था। संजीव ने साल 2010 में अपनी ऑनस्क्रीन पत्नी लता सभरवाल से दूसरी शादी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अलग हो चुके हैं।

किरण करमाकर और रिंकू धवन कहानी घर घर की में ओम का किरदार निभाने वाले एक्टर किरण ने अपनी को-एक्टर रिंकू धवन से शादी की थी। कुछ साल पहले दोनों के तलाक की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया था। रिंकू को बिग बॉस 17 में देखा गया था।

पंकित ठक्कर और प्राची