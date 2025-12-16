Hindustan Hindi News
टीवी के ये एक्टर्स कभी थे पति-पत्नी, तलाक ने अलग कर दिए इनके रास्ते

संक्षेप:

टीवी सीरियल में नजर आए ये एक्टर्स अपने काम के साथ निजी जिंदगी के लिए भी खबरों में आए थे। कभी पति-पत्नी थे ये एक्टर्स जो बाद में रिश्ते में आई दरार के कारण अलग हो गए। अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर काम पर दे रहे हैं ध्यान।

Dec 16, 2025 06:53 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल में नजर आने वाले एक्टर्स अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया के दौर सेलेब्स से जुड़ी खबर फैंस तक पहुंच ही जाती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई एक्टर्स अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। कई नए रिश्ते में बंधे हुए हैं। लेकिन इन सेलेब्स की एक पुरानी जिंदगी में रही है। टीवी के ये सेलेब्स आज अलग और नई जिंदगी में खुश हैं, लेकिन कभी ये एक्टर्स पति-पत्नी थे। कुछ कई सालों पहले और कुछ ने कुछ समय पहले अपने रिश्ते का अंत कर दिया था।

कभी पति-पत्नी थे ये सेलेब्स

नितेश पांडे और अश्विनी कलसेकर

नितेश पांडे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन एक्टर ने 90 के दशक में एक्ट्रेस अश्विनी कलसेकर से शादी की थी। 1998 में हुई ये शादी सिर्फ 4 साल ही चल पाई थी और दोनों ने साल 2002 में तलाक ले लिया था। कई साल अकेले जिंदगी गुजारने के बाद अश्विनी की जिंदगी में एक्टर मुरली शर्मा की एंट्री हुई। दोनों ने साल 2009 में शादी की। रोहित शेट्टी की गोलमाल सीरीज में नजर आ चुके हैं।

नितेश

शेफाली शाह और हर्ष छाया

शेफाली को कई फिल्मों, वेब शो में देखा जा रहा है। एक्ट्रेस ने 90 के दशक में एक्टर हर्ष छाया से शादी की थी। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा चला नहीं और दोनों अलग हो गए। बाद में शेफाली ने विपुल शाह से शादी की और अब वो खुशी से अपने काम और परिवार पर ध्यान दे रही हैं।

शेफाली शाह

संजीव सेठ और रेशमा

रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के पिता का किरदार निभाने वाले एक्टर संजीव सेठ ने पहली शादी एक्ट्रेस रेशमा टिपनिस से की थी। 11 सालों तक एक रिश्ते में रहने के बाद दोनों ने साल 2004 में अलग होने का फैसला कर लिया था। संजीव ने साल 2010 में अपनी ऑनस्क्रीन पत्नी लता सभरवाल से दूसरी शादी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अलग हो चुके हैं।

संजीव सेठ

किरण करमाकर और रिंकू धवन

कहानी घर घर की में ओम का किरदार निभाने वाले एक्टर किरण ने अपनी को-एक्टर रिंकू धवन से शादी की थी। कुछ साल पहले दोनों के तलाक की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया था। रिंकू को बिग बॉस 17 में देखा गया था।

kiran karamakar

पंकित ठक्कर और प्राची

pankit thakkar

टीवी 2000 के दशक के शुरुआत में कई सीरियल में लीड हीरो रहे पंकित ने प्राची कोवली से शादी की थी। लेकिन दोनों ने अपना 20 साल का रिश्ता खत्म कर दिया है। दोनों का एक बेटा भी है।

