अरुण गोविल ही नहीं ये स्टार्स भी पर्दे पर बने 'राम', 700 करोड़ बजट में बनी ये फिल्म हुई थी बुरी तरह फ्लॉप
पर्दे पर भी कई स्टार्स राम का किरदार निभा चुके हैं। आज हम आपको बॉलीवुड से लेकर छोटे पर्दे तक के उन कलाकारों के बारे बताने जा रहे हैं, जिन्होंने प्रभु श्रीराम का रोल निभाया है।
आज पूरी देश में दिवाली की धूम मची है। हर कोई इस दिवाली के जश्न में डूबा है। आम हो या खास सभी इस दिन को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। भगवान श्रीराम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने और लंकापति रावण का वध करने के बाद माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दीपक जलाए थे। इसी दिन को हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। पर्दे पर भी कई स्टार्स राम का किरदार निभा चुके हैं। आज हम आपको बॉलीवुड से लेकर छोटे पर्दे तक के उन कलाकारों के बारे बताने जा रहे हैं, जिन्होंने प्रभु श्रीराम का रोल निभाया है।
सबसे पहले बात करते हैं, हालिया रिलीज फिल्म रामायण की। ये फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म में रणबीर कपूर ने प्रभु श्रीराम का रोल निभाया है। राम के रोल में रणबीर को काफी पसंद किया जा रहा है।
अरुण गोविल
भगवान राम का किरदार निभाने वाले एक्टर्स में सबसे ज्यादा अगर किसी को पसंद किया गया तो वो हैं अरुण गोविल। रामानंद सागर के रामायण में राम के किरदार से उन्हें घर-घर में खास पहचान मिली।
इस लिस्ट में गुरमीत चौधरी का नाम भी शामिल है। साल 2008 में एक बार फिर से रामायण सीरियल बनाने का फैसला किया गया तो इसमें राम के रोल के लिए गुरमीत चौधरी को चुना गया। इस शो में माता सीता का किरदार उनकी पत्नी देबिना बनर्जी ने निभाया था।
नंदमुरी बालकृष्ण
साल 2011 में आई फिल्म 'श्री राम राज्यम' में भगवान राम का रोल नंदमुरी बालकृष्ण और नयनतारा ने सीता देवी की मुख्य भूमिका निभाई थी। ये मूवी बापू द्वारा निर्देशित है और वाल्मीकि की रामायण पर आधारित है। खास बात ये है कि निर्देशक बापू की ये आखिरी फिल्म भी है। फिल्म ने कई राज्य पुरस्कार जीते हैं।
नितीश भारद्वाज
टीवी एक्टर नितीश भारद्वाज ने साल 2002 में आई रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया था। भगवान राम के किरदार के साथ-साथ नितीश भारद्वाज को महाभारत में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने के लिए भी जाना जाता है।
आशीष शर्मा
टीवी एक्टर आशीष शर्मा को भी पर्दे पर 'सिया के राम' में श्रीराम का रोल प्ले करने का मौका मिला। इस रोल में उन्हें काफी पसंद किया गया था।
साल 2023 में साउथ के स्टार एक्टर प्रभास ने आदिपुरुष मूवी में राघव (राम) का रोल प्ले किया था। खबरें चली थी कि प्रभास को इस फिल्म में राम का किरदार निभाने के लिए करीब 100 करोड़ रुपये फीस मिली थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी।
हिमांशु सोनी
टीवी सीरियल राम सिया के लव कुश में एक्टर हिमांशु सोनी ने भगवान राम का किरदार निभाया था।
गगन मलिक
साल 2015 में महाबली हनुमान नाम के सीरियल में टीवी एक्टर गगन मलिक ने भगवान राम का किरदार निभाया था।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री