फिल्में के हिट होते ही स्टार्स देश ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बनाते हैं। आज हम आपको ऐसी 6 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 1000 करोड़ क्लब में शामिल हुई हैं।

हर साल थिएटर में कई बिग बजट फिल्में रिलीज होती हैं। कई सुपरस्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा देती हैं तो कई फिल्में ऐसी होती हैं, जिनके लिए फिल्म का बजट निकाल पाना ही मुश्किल होता है। ऐसे में 1000 करोड़ क्लब में शामिल होना ये सिर्फ किसी फिल्म का हिट होना साबित नहीं करता, बल्कि एक एक्टर के स्टारडम की असली पहचान है। फिल्में के हिट होते ही स्टार्स देश ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बनाते हैं। आज हम आपको ऐसी 6 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 1000 करोड़ क्लब में शामिल हुई हैं। तो चलिए जानते हैं उन स्टार्स और उनकी फिल्मों के बारे में...

पुष्पा 2: द रूल (Pushpa 2: The Rule) पुष्पा 2: द रूल 2024 में रिलीज हुई एक भारतीय तेलुगु-भाषा की एक्शन-ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। यह 2021 की फिल्म पुष्पा: द राइज़ का सीक्वल है और लगभग 500 करोड़ रुपये के बजट में बनी है। मूवी में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, जगपति बाबू, सुनील और राव रमेश जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। पुष्पा 2 ने भारत में लगभग लगभग 1,471 करोड़ (ग्रॉस) का कलेक्शन किया है।

बाहुबली 2: द कन्क्लूजन (Baahubali 2: The Conclusion) बाहुबली 2: द कॉन्क्लूजन एस. एस. राजामौली द्वारा निर्देशित साल 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन-ड्रामा फिल्म है। ये बाहुबली: द बिगनिंग का सीक्वल है। यह फिल्म अमरेंद्र बाहुबली, भल्लालदेव और महिष्मती साम्राज्य की सत्ता व षड्यंत्रों की कहानी को आगे बढ़ाती है और यह भी बताती है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। मूवी में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, रम्या कृष्णन, सत्यराज, तमन्ना भाटिया और नासर जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। बाहुबली 2 ने भारत में लगभग 1,418 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया।

धुरंधर 2 / धुरंधर: द रिवेंज (Dhurandhar: The Revenge) धुरंधर: द रिवेंज (धुरंधर 2) 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई, एक भारतीय हिंदी जासूसी एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसे आदित्य धर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह 2025 की फिल्म धुरंधर का सीक्वल है। इसके कलेक्शन की बात करें तो भारत में इसने लगभग 1,375.39 करोड़ की कमाई की।

रामायण: पार्ट 1 (Ramayana: Part 1) नितेश तिवारी की 'रामायण' हर दिन एक नया इतिहास रचने में लगी है। रणबीर कपूर और यश स्टारर 'रामायण' को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब प्यार मिल रहा है। 'रामायण' साल 2026 की मच अवेटेड फिल्म बन गई है। फिल्म में रणबीर कपूर को भगवान श्रीराम और यश को रावण के रोल में काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म के रिलीज का फैंस न जाने कितने समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इसके कलेक्शन की बात करें तो भारत में इसने लगभग 1,009 करोड़ की कमाई कर ली है और अभी इसका कलेक्शन जारी है।

धुरंधर (Dhurandhar) निर्देशक आदित्य धर की जासूसी एक्शन फ्रेंचाइजी धुरंधर साल 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म में रणवीर सिंह ने लीड रोल प्ले किया है। इसमें रणवीर सिंह एक अंडरकवर एजेंट (हमजा / जसकीरत) की भूमिका में हैं, जो पाकिस्तान के कराची स्थित ल्यारी क्षेत्र के अंडरवर्ल्ड और आतंकी नेटवर्क में घुसपैठ करता है। कलेक्शन की बात करें तो रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर (पार्ट 1) ने 1008 करोड़ रुपये की कमाई की है।