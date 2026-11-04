राज कपूर के बेटों और भाइयों की इन बीमारियों की वजह से हुई थी डेथ, कम उम्र में कहा अलविदा
कपूर परिवार के ये 6 पॉपुलर एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इनकी मौत ने इंडस्ट्री समेत फैंस को हैरान कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इन एक्टर्स की मौत इन वजहों से और किस उम्र में हुई हुई थी।
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में राज कपूर के परिवार का अहम योगदान रहा है, हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्में और गीत हों या इन्हीं फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को उठाना, कपूर परिवार ने सिनेमा को नई ऊंचाई तक पहुंचे। इस परिवार से निकले एक्टर्स ने इंडस्ट्री को विदेशी स्तर पर तक बड़ी पहचान दिलाई। पृथ्वीराज कपूर से लेकर आज रणबीर कपूर तक परिवार की पीढ़ी आगे बढ़ी है। कई अब भी इंडस्ट्री में पहचान बना रहे हैं, वहीं कुछ दुनिया को अलविदा कह चुके। लेकिन क्या आप जानते हैं कपूर परिवार के इन सदस्यों की डेथ कब और इन वजहों से हुई थी।
पृथ्वीराज कपूर
3 नवंबर 1906 को पैदा हुए पृथ्वीराज कपूर ने मुग़ल-ए आजम जैसी फिल्मों में यादगार काम किया था। उनकी बुलंद आवाज और शख्सियत को पसंद किया गया। इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने और बच्चों को स्थापित करने के बाद एक्टर 29 मई 1972 को 66 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। इनकी डेथ की वजह कैंसर से हुई थी। हैरानी वाली बात ये है कि एक्टर की डेथ के 15 दिन के अंदर इनकी पत्नी रामसनी की डेथ भी कैंसर से हो गई।
राज कपूर
पृथ्वीराज कपूर और रामसरनी के बड़े बेटे राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को हुआ था। एक्टर इंडस्ट्री के कुछ बड़े एक्टर और फिल्ममेकर में गिने जाते हैं। राज कपूर ने अपनी फिल्मों से इंडस्ट्री में बदलाव की पहल की थी। एक्टर का निधन 2 जून 1988 को हो गया था। राज कपूर को अस्थमा था। उनकी डेथ से करीब 1 महिना पहले दिल्ली में उन्हें दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया जाना था। बीच सभा में उन्हें अस्थमा का अटैक हुआ। दिल्ली के हॉस्पिटल में करीब एक महीना भर्ती रहे। 2 जून 1988 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली।
शम्मी कपूर
राज कपूर के छोटे भाई और दिग्गज एक्टर शम्मी कपूर 21 अक्टूबर 1931 को जन्में थे। एक्टर ने कई यादगार फिल्मों में काम किया। इनपर फिल्माए अधिकतर गाने हिट रहे। एक्टर ने 7 अगस्त 2011 को दुनिया को अलविदा कह दिया। एक्टर की डेथ की वजह किडनी का फेल होना बना। शम्मी कपूर अपनी मौत से पहले जानते थे कि अब उनके पास कुछ ही महीने बचे हैं। अपने आखिरी समय में वो खुलकर जीते थे। उन्होंने आखिरी समय तक शराब पी। एक्टर डेथ के समय 79 साल के थे।
शशि कपूर
बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हीरो में से एक शशि कपूर माने जाते थे। एक्टर का जन्म 18 मार्च 1938 को हुआ था। शशि कपूर ने दीवार जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया। एक्टर लंबे समय से लिवर और दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। लेकिन मौत की वजह सीने में इन्फेक्शन बताया गया था। एक्टर ने 4 दिसंबर 2017 को दुनिया छोड़ दी। मौत के समय एक्टर की उम्र 79 साल थी।
ऋषि कपूर
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। ऋषि कपूर ने अपने पिता की फिल्म 'मेरा नाम जोकर' में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में इन्हें बॉबी से लॉन्च किया गया। एक्टर ने कई शानदार फिल्मों में काम किया। साल 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर हुआ और इलाज के बाद 30 अप्रैल 2020 को एक्टर ने अपनी आखिरी सांस ली। मौत के समय एक्टर की उम्र 67 साल थी।
राजीव कपूर
राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर भी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। एक्टर का जन्म 25 अगस्त 1962 को हुआ था। 'राम तेरी गंगा मैली हो गई' जैसी फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया। लेकिन करियर में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। एक्टर अपने आखिरी दिन बड़े भाई रणधीर के साथ रह रहे थे। 9 फरवरी 2021 को अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया। इस समय एक्टर की उम्र सिर्फ 58 साल थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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