आज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये 10 फिल्में, एक तो हुई ऑस्कर के लिए नॉमिनेट, अक्षय की फिल्म भी देख रहे हैं लोग
आज नेटफ्लिक्स पर ये 10 फिल्में ट्रेंड कर रही हैं। उस लिस्ट में कई नई और कई पहले आई फिल्में हैं। इस लिस्ट में एक ऐसी भी फिल्म है जो हाल में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। नंबर 1 पर है इस बड़े हीरो की फिल्म।
आज शनिवार को नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है ये 10 जबरदस्त फिल्में। इन फिल्मों को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिला है। है।
रात अकेली है
साल 2020 में राधिका आप्टे और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म रात अकेली है को ऑडियंस से अच्छा रिएक्शन मिला था। अब एक बार फिर नवाज़ुद्दीन नई मर्डर मिस्ट्री लेकर आ गए हैं। इस फिल्म में एक परिवार के सभी सदस्य की डेथ हो जाती है, नवाज़ुद्दीन ये केस सुलझा रहे हैं, ये फिल्म आज नेट फ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
द ग्रेट फ्लड
साउथ कोरिया की फिल्म द ग्रेट फ्लड इस नेटफ्लिक्स की लिस्ट में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म के नाम से जाहिर है कि ये एक आपदा की कहानी है। बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति में फिल्म के किरदार कैसे मानवता दिखाते हैं।
कांथा
हाल में दुलकर सलमान की फिल्म कांथा नेटफ्लिक्स पर आई है। इस फिल्म में एक डायरेक्टर और एक्टर के आपसी रिश्ते को दिखाया गया है। दोनों एक फिल्म पर काम कर रहे हैं। लेकिन इनका पुराना रिश्ता आज पर भारी पड़ता दिख रहा है। फिल्म नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।
द गर्लफ्रेंड
नेटफ्लिक्स की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड है। फिल्म में वो एक भूमा नामकी लड़की के किरदार में हैं। वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रही। अंत में जो होता है वो बतौर ऑडियंस आपको खुश कर देगा।
वेक अप डेड मैन
एक अमेरिकी मिस्ट्री से भरी हुई फिल्म है। फिल्म में डेनियल क्रेग नजर आए हैं। फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म में कई रहस्य है जिस वजह से फिल्म ट्रेंड कर रही है
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी
पिछले तीन हफ्ते से ट्रेंड में बनी हुई है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और वरुण धवन लीड रोल में हैं। ये अनोखी लव स्टोरी ऑडियंस को पसंद आ रही है। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म नंबर 6 पर बनी हुई है।
Premante
इस समय नेटफ्लिक्स फिल्म Premante एक नई लव स्टोरी के तौर पसंद की जा रही है। फिल्म की कहानी एक शादीशुदा कपल के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म की नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।
जॉली LLB 3
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म जॉली LLB 3 थिएटर के बाद अब OTT ऑडियंस को भी पसंद आ रही है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर 8 वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म में अमृता राव और हुमा कुरैशी लीड में हैं।
स्टेफेन
स्टेफेन एक एक मनोचिकित्सक 9 लड़कियों के गायब होने और एक सीरियल किलर की तलाश करता है। ये तलाश वो शख्स खुद करता है जिसे खुद के कातिल होने पर शक होता है। फिल्म नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
होमबाउंड
ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की फिल्म होमबाउंड हाल में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। ये दो दोस्त की असल कहानी पर बेस्ड है। फिल्म नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है। करण जौहर फिल्म के प्रोड्यूसर हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
