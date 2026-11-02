सिर्फ 'रामायण' ही नहीं ये भी हैं विकल्प, जानिए थिएटर्स में इस हफ्ते रिलीज होंगी कौन सी फिल्में
अगर फिल्में OTT की बजाए थिएटर्स में ही देखना पसंद है तो आपके लिए नवंबर का महीना काफी शानदार रहने वाला है। जानिए रिलीज लिस्ट।
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नवंबर की शुरुआत काफी शानदार रहने वाली है। एक तरफ जहां कुछ दिलचस्प फिल्में सिनेमाघरों में कदम रखेगी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सिनेमा की अभी तक की सबसे महंगी फिल्म भी इसी महीने रिलीज होनी है। तो चलिए जानते हैं इन फिल्मों की रिलीज डेट और इनकी कहानियों के बारे में थोड़ा सा हिंट। ताकि आप इस हफ्ते की प्लानिंग करते हुए बेस्ट मूवी और बेस्ट स्लॉट बुक कर सकें।
रामायण
शुरुआत उस फिल्म के साथ करते हैं, जिसका इंतजार देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की जनता कर रही है। अनाउंसमेंट के वक्त से ही सुर्खियों में बनी हुई नमित मल्होत्रा की रामायण 5 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर यह फिल्म 'रामायण' की कहानी को बहुत एपिक अवतार में बड़े पर्दे पर पेश करेगी। ट्रेलर से लेकर गानों तक लोगों के दिलों को छू गए हैं और अब बड़ी बेसब्री से लोग इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।
सीन
यूं तो 'रामायण' इतनी बड़ी फिल्म है कि उसके आसपास कोई फिल्म रिलीज हो नहीं रही। लेकिन कुछ फिल्में हैं जो आपको इसके साथ भी बतौर ऑप्शन मिलेंगी। अगर आपको साउथ की फिल्में और उनका लार्जर दैन लाइफ एक्शन पसंद है, तो 6 नवंबर को फिल्म 'सीन' रिलीज होने जा रही है। यह एक एक्शन कॉमेडी क्राइम थ्रिलर है। कहानी की बात करें तो जब एक रेबेल पुलिस ऑफिसर अपने पुराने अधूरे केस को दोबारा खोलता है, तो यह सिंपल सा दिखने वाला केस एक डार्क ह्यूमर, स्टाइलिश एक्शन और जबरदस्त एक्शन ले आता है।
कैट इन द हैट
अगर आपको एनिमेशन फिल्में पसंद हैं, या फिर फैमिली के साथ कोई मूवी देखने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए यह ऑप्शन बेहतर रहेगा। यह फिल्म लेखक डॉ. सीस की साल 1957 में आई लोकप्रिय किड्स बुक पर बेस्ड एक एनिमेटेड एडवेंचर-कॉमेडी फिल्म है। कहानी एक सीक्रेट ऑर्गनाइजेशन में काम करने वाली कैट की है। जब उसके 2 भाई नए शहर में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी अपनी जादुई शरारतों से एक कैट उनकी जिंदगी में उथल-पुथल मचा देता है। यह फिल्म भी 6 नवंबर को रिलीज होगी।
वाइल्ड हॉर्स नाइन
भारतीय थिएटर्स में 6 नवंबर को रिलीज होने जा रही यह फिल्म उन लोगों के लिए है, जिन्हें डार्क-कॉमेडी थ्रिलर पसंद है। कहानी साल 1973 में चिली में हुए तख्तापलट के बैकड्रॉप पर बनी है। यह कहानी दो CIA एजेंटों की है। जो ईस्टर आइलैंड पर एक सीक्रेट मिशन पर जाते हैं।
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