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New Movies: 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच आएंगी 6 फिल्में, थिएटर्स में होंगी रिलीज, सेव कर लें लिस्ट

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Upcoming Movies: 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच थिएटर्स में 6 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इस लिस्ट को देख आप अभी से ही अपने अगले वीकेंड का प्लान बना सकते हैं।

New Movies: 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच आएंगी 6 फिल्में, थिएटर्स में होंगी रिलीज, सेव कर लें लिस्ट

फिल्मों के शौकीनों के लिए जुलाई का ये हफ्ता बेहद खास होने वाला है। 20 से 26 जुलाई 2026 के बीच सिनेमाघरों में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हो रही हैं। एक्शन, सस्पेंस, कॉमेडी से लेकर फैमिली ड्रामा तक, हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। अगर आपको तड़कता-भड़कता एक्शन देखना है तो 'जन नायगन' चुनिए, रहस्य पसंद है तो 'इंद्रजाल' और अगर पूरे परिवार के साथ हंसना है तो 'दुल्हनिया ले आएगी' या 'उत्तर दा पुत्तर' देखने जा सकते हैं।

1. जन नायगन

रिलीज डेट - 23 जुलाई 2026

लीड एक्टर्स - थलापति विजय, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, प्रकाश राज

जॉनर - पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर

ये इस हफ्ते की सबसे बड़ी और मोस्ट अवेटेड पैन-इंडिया फिल्मों में से एक है। 'जन नायगन' में एक आम इंसान की कहानी दिखाई गई है जो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है और देखते ही देखते जनता का मसीहा यानी 'जन नेता' बन जाता है। फिल्म में थलपति विजय और बॉबी देओल का आमना-सामना देखने लायक होगा।

2. उत्तर दा पुत्तर

रिलीज डेट - 24 जुलाई 2026

लीड एक्टर्स - अन्नू कपूर, पवन मल्होत्रा, बृजेंद्र काला

जॉनर - कॉमेडी ड्रामा

अगर आप हल्के-फुल्के अंदाज में हंसना-मुस्कुराना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। यह एक मजेदार कॉमेडी फिल्म है जो वास्तु, किस्मत और हमारे दैनिक जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है। जब जिंदगी में अचानक कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं, तो किस्मत और वास्तु को लेकर लोगों की सोच कैसे बदलती है, इसे बेहद मजाकिया अंदाज में दिखाया गया है।

3. द इंडिया स्टोरी

रिलीज डेट - 24 जुलाई 2026

लीड एक्टर्स - श्रेयस तलपड़े, काजल अग्रवाल

जॉनर - कोर्टरूम ड्रामा

कहानी खेती-किसानी में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों की है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कीटनाशकों की वजह से जनता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर के बड़े घोटाले को उजागर करती है। एक दमदार कोर्टरूम ड्रामा के जरिए ये फिल्म फूड सेफ्टी जैसे जरूरी मुद्दे पर हमारा ध्यान खींचती है।

4. दुल्हनिया ले आएगी

रिलीज डेट - 24 जुलाई 2026

लीड एक्टर्स - खुशहाली कुमार, महेश मांजरेकर, पीयूष मिश्रा

जॉनर - फैमिली कॉमेडी ड्रामा

पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने के लिए ये एक परफेक्ट फिल्म है। कहानी एक बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी नव्या के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। लेकिन तभी शादी में कुछ ऐसे मजेदार ट्विस्ट आते हैं कि पूरा माहौल हंसी-मजाक और ड्रामे से भर जाता है।

5. इंद्रजाल

रिलीज डेट - 24 जुलाई 2026

लीड एक्टर्स - महेश निकम, शनाया त्रिपाठी, किरण माने

जॉनर - सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री

इस फिल्म की कहानी ब्रिटिश काल के एक क्रांतिकारी द्वारा छिपाए गए पौराणिक खजाने के इर्द-गिर्द बुनी गई है। मान्यता है कि ये खजाना हर 12 साल में केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही सामने आता है। इस खजाने को खोजने के चक्कर में शिकारी कैसे प्राचीन शक्तियों और जानलेवा भ्रम के इंद्रजाल में फंस जाते हैं, यही इस फिल्म का मुख्य आकर्षण है।

6. तेरा यार हूं मैं

रिलीज डेट - 24 जुलाई 2026

लीड एक्टर्स - अमन इंद्र कुमार, आकांक्षा शर्मा, परेश रावल

जॉनर - लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा

ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें नागपुर के रहने वाले एक बेफिक्र लड़के 'संजू' की कहानी दिखाई गई है, जो नौकरी के सिलसिले में मुंबई आता है। नए शहर में उसकी जिंदगी, प्यार और दोस्ती के ताने-बाने को मिलाप जावेरी ने अपने खास अंदाज में पर्दे पर उतारा है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Vijay Thalapathy

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