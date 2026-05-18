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New Release: थिएटर में 18 मई से 24 मई के बीच रिलीज हो रही हैं 5 फिल्में, यहां पढ़िए इनके बारे में

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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New Movies Releasing This Week: अगर आप इस हफ्ते अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ सिनेमाघरों में जाकर फिल्में देखना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके काम आ सकती है।

New Release: थिएटर में 18 मई से 24 मई के बीच रिलीज हो रही हैं 5 फिल्में, यहां पढ़िए इनके बारे में

अगर आप भी इस वीकेंड को धमाकेदार बनाने के लिए किसी बेहतरीन फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस हफ्ते (18 मई से 24 मई तक) बड़े पर्दे पर सस्पेंस, रोमांस, एक्शन और सोशल ड्रामा का जबरदस्त डोज मिलने वाला है। जहां एक तरफ मलयालम सिनेमा की सबसे बड़ी सस्पेंस फ्रेंचाइजी 'दृश्यम 3' नए रहस्यों के साथ लौट रही है, वहीं हॉलीवुड की मशहूर 'स्टार वॉर्स' सीरीज भी थिएटर्स में तहलका मचाने को तैयार है। इसके अलावा बॉलीवुड की फ्रेश रोमांटिक और सोशल ड्रामा फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे रही हैं।

1. दृश्यम 3 (Drishyam 3)

कास्ट: मोहनलाल, मीना, अनसिबा हसन, एस्तेर अनिल, आशा शरथ, मुरली गोपी

डायरेक्टर: जीथू जोसेफ

जॉनर: क्राइम, ड्रामा, सस्पेंस थ्रिलर

रनटाइम: 2 घंटे 35 मिनट

भाषा: मलयालम (साथ ही अन्य भाषाओं में भी रिलीज होगी)

रिलीज डेट: 21 मई 2026

कहानी: इस मोस्ट अवेटेड पार्ट में जॉर्जकुट्टी और उसका परिवार एक बार फिर केंद्र में रहेगा। पहले दो पार्ट्स के बाद, उस पुराने अपराध को छिपाने का मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस अब भी उनके पूरे परिवार पर भारी पड़ रहा है,और पुलिस एक बार फिर नए सबूतों के साथ उनके पीछे लगी है।

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(नोट: हिंदी में आई 'दृश्यम', मलयालम वाली ‘दृश्यम’ की ही हिंदी रीमेक है। अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ से पहले मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ आ रही है और वो भी हिंदी में। हालांकि, मेकर्स ने वादा किया है कि इस बार दोनों ‘दृश्यम 3’ की कहानी एक-दूसरे से अलग होगी।)

ट्रेलर

2. चांद मेरा दिल (Chand Mera Dil)

कास्ट: अनन्या पांडे, लक्ष्य

डायरेक्टर: विवेक सोनी

जॉनर: रोमांटिक, म्यूजिकल, ड्रामा

रनटाइम: 2 घंटे 15 मिनट

भाषा: हिंदी

रिलीज डेट: 22 मई 2026

कहानी: इस फिल्म की कहानी आरव और चांदनी के कॉलेज रोमांस से शुरू होती है, लेकिन जैसे ही वे बड़े होते हैं और उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ आने लगता है तब उनके रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है। बचपन का प्यार धीरे-धीरे टॉक्सिक होने लगता है। इसमें पज़ेसिवनेस, इमोशनल ड्रामा, सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज को बहुत ही बारीकी और बेबाकी से दिखाया गया है।

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ट्रेलर

3. तीसरी बेगम (Teesri Begum)

कास्ट: कैनात अरोड़ा, मुग्धा गोडसे

डायरेक्टर: के.सी. बोकाडिया

जॉनर: सोशल, इमोशनल ड्रामा

रनटाइम: लगभग 2 घंटे 10 मिनट

भाषा: हिंदी

रिलीज डेट: 22 मई 2026

कहानी: इस फिल्म में पूजा नाम की एक मासूम लड़की की कहानी दिखाई गई है। पूजा, बब्बन खान नाम के एक लड़के के झूठे प्यार और झांसे में फंसकर उसकी तीसरी पत्नी बन जाती है। इस टॉक्सिक माहौल से निकलने में बब्बन की दूसरी पत्नी उसकी मदद करती है, जो खुद कभी इस दर्द से गुजर चुकी थी।

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ट्रेलर

4. स्टार वॉर्स: द मंडलोरियन एंड ग्रोगु (Star Wars: The Mandalorian and Grogu)

कास्ट: प्रेडो पास्कल

डायरेक्टर: जॉन फेवरो

जॉनर: साइंस-फिक्शन, एक्शन, एडवेंचर

रनटाइम: लगभग 2 घंटे 05 मिनट

भाषा: अंग्रेजी और हिंदी में डब

रिलीज डेट: 22 मई 2026

स्टोरी: मशहूर वेब सीरीज़ 'द मंडलोरियन' के आगे की कहानी अब बड़े पर्दे पर आ रही है। इसमें बाउंटी हंटर (मंडलोरियन) और उसके प्यारे साथी 'ग्रोगु' (बेबी योडा) के अंतरिक्ष में नए रोमांच, मिशन और खतरनाक दुश्मनों से मुकाबले को दिखाया गया है।

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ट्रेलर

5. सितंबर 21 (September 21)

कास्ट: प्रवीण सिंह सिसोदिया, प्रियंका उपेंद्र, जरीना वहाब

डायरेक्टर: करण क्षिति सुवर्णा

जॉनर: मिस्ट्री, सस्पेंस ड्रामा

रनटाइम: लगभग 2 घंटे 10 मिनट

भाषा: हिंदी

रिलीज डेट: 22 मई 2026

कहानी: ये फिल्म एक रहस्यमयी घटना के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक खास तारीख यानी '21 सितंबर' से जुड़ी हुई होती है। फिल्म के मुख्य किरदार अतीत के कुछ काले रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं।

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ट्रेलर

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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