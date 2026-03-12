Hindustan Hindi News
‘द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2’, जानें कब और कहां शुरू होगी इस रिएलिटी शो की शूटिंग

Mar 12, 2026 08:16 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
The Traitors India Season 2: करण जौहर का रिएलिटी शो ‘द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2’ की शूटिंग शुरू होने वाली है। पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी 20 कंटेस्टेंट्स हिस्सा लेंगे।

अमेजन प्राइम वीडियो पर बहुत जल्द करण जौहर के हिट रिएलिटी शो ‘द ट्रेटर्स इंडिया' का दूसरा सीजन आने वाला है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, पहले सीजन की ही तरह दूसरे सीजन की भी शूटिंग राजस्थान के जैसलमेर में होगी। कंटेस्टेंट्स सूर्यगढ़ पैलेस में रुकेंगे। बता दें, ये वही शानदार रिजॉर्ट है, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी की शादी हुई थी।

‘द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2' की शूटिंग कब शुरू होगी?

वैरिएटरी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2’ को करण जौहर होस्ट करेंगे। वे कंटेस्टेंट्स के साथ इस हफ्ते के आखिर में जैसलमेर के लिए निकलेंगे और अगले हफ्ते से रिएलिटी शो की शूटिंग शुरू हो जाएगी। बता दें, अभी तक कंटेस्टेंट्स के नाम सामने नहीं आए हैं।

‘द ट्रेटर्स इंडिया’ के बारे में

‘द ट्रेटर्स’ अमेरिकन शो है। पिछले साल इस शो को इंडिया में इंट्रोड्यूज किया गया था। करण जौहर ने ‘द ट्रेटर्स इंडिया’ के पहले सीजन को होस्ट किया था। अमेरिकन शो की ही तरह इंडियन शो में भी 20 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था। इसकी शूटिंग राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस में हुई थी।

सीजन 1 के कंटेस्टेंट्स

‘द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 1’ में अंशुला कपूर, अपूर्वा, आशीष विद्यार्थी, एलनाज नौरौजी, हर्ष गुजराल, जन्नत जुबैर, जानवी गौर, जैस्मीन भसीन, करण कुंद्रा, लक्ष्मी मांचू, महीप कपूर, मुकेश छाबड़ा, निकिता लूथर, पूरव झा, रफ्तार, राज कुंद्रा, साहिल सलाथिया, सुधांशु पांडे, सूफी मोतीवाला और उर्फी जावेद ने हिस्सा लिया था।

कितनी प्राइज मनी मिली थी?

उर्फी जावेद और निकिता लूथर ‘द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 1’ के विनर बने थे। उन्होंने फिनाले में पहचान लिया था कि हर्ष गुजराल और पूरव झा ही ट्रेटर्स हैं और उन्हें वोट देकर बाहर कर दिया था। सीजन 1 जीतने पर उन्हें 70.5 लाख रुपये मिले थे जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया था।

कौन हैं निकिता लूथर?

उर्फी जावेद को तो आप जानते हैं। आइए आपको निकिता लूथर के बारे में बताते हैं। निकिता लूथर एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर हैं और WSOP गोल्ड ब्रेसलेट जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

