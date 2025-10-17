ताज महल के 22 कमरों का खुलेगा राज? जानें कब और कहां देख सकेंगे परेश रावल की ‘द ताज स्टोरी’

संक्षेप: The Taj Story Release Date: परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर रिलीज के साथ ही परेश रावल की फिल्म की चर्चा भी तेज हो गई है। आइए जानते हैं आप कब और कहां देख सकते हैं परेश रावल की द ताज स्टोरी।

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द ताज स्टोरी को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर काफी दमदार लग रहा है। फिल्म में परेश रावल ताज महल के डीएनए और उसके 22 कमरों के राज की बात करते नजर आए हैं। द ताज स्टोरी इसी महीने रिलीज होगी। इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि एक नया विवाद होने वाला है।

कब और कहां देख सकेंगे द ताज स्टोरी परेश रावल की द ताज स्टोरी 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में परेश रावल के अलावा जाकिर हुसैन, श्रीकांत वर्मा, बृजेंद्र काला, शिशिर शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा, नमित दास और कर्मवीर चौधरी जैसे कलाकार नजर आएंगे।

क्या है फिल्म का प्लॉट द ताज स्टोरी के ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म में परेश रावल गाइड विष्णु दास का करिदार निभा रहे हैं। परेश रावल का किरदार ताज महल पर केस करता है। ट्रेलर में परेश रावल ताज महल के मकबरा होने पर सवाल खड़े करते नजरव आते हैं। परेश रावल पूछते हैं क्या दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है, जिसके ऊपर गुम्बद हो? गुम्बद पर कलश हो? ताज महल का DNA टेस्ट करवाया जाए। इसी ट्रेलर में परेश रावल कहते हैं क्या था ताजमहल के तहखाने में बने 22 कमरों में, जो रातोंरात दीवारों में चुनवा दिए गए?