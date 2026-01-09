Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडThe Raja Saab X Review Know Prabhas And Sanjay Dutt THis Horror Comedy Wins Fans Heart Or Not
The Raja Saab X Review: दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी या फेरा पानी! जानें प्रभास की 'द राजा साब' लोगों को कैसी लगी

The Raja Saab X Review: दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी या फेरा पानी! जानें प्रभास की 'द राजा साब' लोगों को कैसी लगी

संक्षेप:

'द राजा साब' के साथ प्रभास ने धांसू कमबैक किया है। मूवी में संजय दत्त भी लीड रोल में हैं। संजय दत्त ने लाइमलाइट लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस हॉरर कॉमेडी को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर थी।

Jan 09, 2026 11:39 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

The Raja Saab X Review: साउथ सुपरस्टार प्रभास बीते काफी वक्त से अपनी फिल्म 'द राजा साब' को लेकर काफी सुर्खियों में बने हैं। प्रभास के फैंस 'द राजा साब' के रिलीज का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में प्रभास की ये मच अवेटेड फिल्म आज यानी 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के साथ प्रभास ने धांसू कमबैक किया है। मूवी में संजय दत्त भी लीड रोल में हैं। संजय दत्त ने लाइमलाइट लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस हॉरर कॉमेडी को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर थी। इसके ट्रेलर और टीजर ने तो दर्शकों का दिल जीता ही था। ऐसे में अब देखना ये है कि क्या ये दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाई है या नहीं। तो चलिए देखते हैं 'द राजा साब' को लेकर लोगों ने ट्विटर पर क्या रिव्यू दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यहां देखें ट्विटर रिव्यू

'द राजा साब' लेकर लोगों के ट्वीट खूब सुर्खियों में हैं। एक यूजर ने प्रभास की एक्टिंग की तारीफ में लिखा, 'एक्टर प्रभास द्वारा किया गया हॉस्पिटल सीन एक्टिंग कमाल है।'

यूजर ने पोस्ट में लिखा है, 'प्रभास ने शानदार परफॉर्म किया है और बिग ब्रदर 2 के बाद अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। हालांकि, कमजोर स्क्रीनप्ले और कहानी कहने का तरीका फिल्म को पीछे खींचता है। कुल मिलाकर, एक औसत दर्जे की फिल्म।'

एक यूजर लिखता है, 'फर्स्ट हाफ जबरदस्त पिक होता है, खासकर संजय दत्त की तांत्रिक वाली बैक स्टोरी। वीएफएक्स सीक्वेंस कमाल के हैं। प्रभास की मौजूदगी भी अच्छी है, शुरुआत थोड़ी ठंडी है लेकिन आगे चलकर बेहतर हो जाती है। किलर सेकंड हाफ की जरूरत है।'

तीसरे यूजर ने लिखा, 'कुछ सीन्स में जहां प्रभास अपनी ट्रेडमार्क कॉमेडी कर रहे हैं और गानों को जबरदस्त फिल्माया गया है उनके अलावा। पूरी फिल्म गड़बड़ और मिली-जुली प्रतिक्रिया वाली है, जो कि निराशाजनक है।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
The Raja Saab Prabhas Sanjay Datt

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।