The Raja Saab Worldwide Collection: बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही हैं प्रभास की फिल्म, शनिवार को हुई बंपर कमाई

संक्षेप: डायरेक्टर आदित्य धर की मूवी 'धुरंधर' ने का सामने अब प्रभास की हॉरर कॉमेडी 'द राजा साब' सीना ताने खड़ी है। इसके अलावा 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी','अवतार 3' और 'इक्कीस' जैसी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस प मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी टक्कर इस वक्त रणवीर सिंह का प्रभास के साथ है।

The Raja Saab Worldwide Box Office Collection Day 2: साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द राजा साब' को लेकर उनके फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ था। ऐसे में प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। मूवी में प्रभास के साथ फिल्म में संजय दत्त और बोमन ईरानी लीड रोल में हैं। 'द राजा साब' को क्रिटिक्स और दर्शकों के शानदार रिव्यू मिले हैं। ऐसे में अब 'द राजा साब' के शनिवार के ओवरसीज और वर्ल्डवाइड कलेक्शन के आंकड़े आ गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वीकेंड में क्या रहा 'द राजा साब' का कलेक्शन? प्रभास की 'द राजा साब' को मारुति ने डायरेक्ट किया है। प्रभास की 'द राजा साब' का रिलीज के साथ ही रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से सामना हुआ। 'धुरंधर' लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपनी दहाड़ लगा रहा है। ऐसे में कलेक्शन की बात करें तो 'द राजा साब' को लेकर उम्मीद थी कि ये वीकेंड में अपना जलवा दिखाएगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। करीब 450 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'द राजा साब' ने दो दिनों में ठीक ठाक कमाई की है। 'द राजा साब' को प्रोड्यूस करने वाले द पीपल मीडिया फैक्ट्री ने जानकारी दी कि 112 करोड़ वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन के साथ हॉरर फैंटसी फिल्म की अब तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली फिल्म द राजा साब बन गई।

Sacnilk के अनुसार देखें डे वाइज देखें 'द राजा साब' का कलेक्शन

0 डे 9.15 करोड़ रुपये 1 डे 53.75 करोड़ रुपये 1 डे 26 करोड़ रुपये टोटल कलेक्शन 88.9 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)