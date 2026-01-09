प्रभास की द राजा साब है काफी महंगी, जानें कितने करोड़ का है बजट और एक्टर की फीस
The Raja Saab : द राजा साब शुक्रवार को रिलीज हो गई है। यह हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसको लेकर काफी समय से बज है। अब आपको बताते हैं फिल्म का बजट और स्टार कास्ट की फीस।
प्रभास की फिल्म द राजा साब शुक्रवार को रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर काफी समय से बज था और अब जब फिल्म रिलीज हो गई है तो सब इस मूवी को लेकर कई चीजें जानना चाहते हैं जैसे मूवी का बजट क्या है और सभी एक्टर्स ने फिल्म के लिए कितनी फीस ली है।
कितनी ली प्रभास ने फीस
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास जो आम तौर पर 150 करोड़ रुपये चार्ज करते थे, लेकिन द राजा साब के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपये लिए हैं।
बाकी स्टार कास्ट की फीस
बाकी स्टार कास्ट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त वहीं इस फिल्म के लिए 5-6 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं। अनुपम खेप नहीं 1 करोड़। मालविका मोहनन जो इस फिल्म के जरिए टॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं वह मूवी के लिए 2 करोड़ रुपये ले रही हैं। निधि अग्रवाल को 1-1.5 करोड़ मिल हैं। वहीं रिद्धि कुमार को 3 करोड़। वहीं एक्टर ब्रह्मांडम 80 लाख रुपये ले रहे हैं।
फिल्म का बजट
फिल्म के बजट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बजट 400-450 करोड़ है।
भूल भुलैया से कम्पैरिजन
बता दें कि द राजा साब का अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया से कम्पैरिजन किया जा रहा है। इस बारे में बात करते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा, हमें इस फिल्म को फैंटेसी के हिसाब से डिजाइन किया है भारत के बड़े स्टार को दिमाग में रखते हुए तो इसलिए विजुअल एलिमेंट्स और बैकग्राउंड स्टोरी सब अलग है।
फिल्म को मारुति ने डायरेक्ट किया है और लिखा भी उन्होंने है। इसे पीपल मीडिया फैक्टरी और आईवीवाय एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें प्रभास, संजय दत्त, बोमन ईरानी, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वाहब अहम किरदार में हैं।
