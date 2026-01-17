The Raja Saab: वीकेंड पर भी नहीं कमाल कर पाई प्रभास की फिल्म, शनिवार को कमाए इतने करोड़
The Raja Saab Day 9 Collection: प्रभास की फिल्म द राजा साब शनिवार यानी वीकेंड पर भी अपना कमाल नहीं दिखा पाई है। शनिवार को फिल्म का शुक्रवार से भी कम कलेक्शन हुआ है।
प्रभास की फिल्म द राजा साब अपना कमाल नहीं दिखा पाई है। इस फिल्म से फैंस को बहुत उम्मीद थी, लेकिन फैंस की उम्मीदों पर फिल्म खरी नहीं उतर पाई है। शुक्रवार से रविवार के बीच लोग वीकेंड होने के कारण बड़ी संख्या में फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन द राजा साब वीकेंड पर भी कमाल नहीं दिखा पाई है। शनिवार को प्रभास की फिल्म की कमाई शुक्रवार से भी कम हुई है। आइए जानते हैं द राजा साब का भारत में टोटल कलेक्शन।
द राजा साब की 9वें दिन की कमाई
द राजा साब ने आज यानी शनिवार को 2.58 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) की कमाई की है। फिल्म ने अबतक भारत में 136.33 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई कर ली है।
8वें दिन किस भाषा में की कितनी कमाई?
प्रभास की फिल्म ने पहले हफ्ते में 130.25 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, 8वें दिन फिल्म ने 3.5 करोड़ की कमाई की। 8वें दिन तेलुगु भाषा में फिल्म ने 3.15 करोड़ कमाए, हिंदी में 33 लाख, तमिल में 1 लाख और कन्नड़ में 1 लाख रुपये कमाए।
|द राजा साब
|8 दिन की कमाई
|डे 1
|53.75 करोड़
|डे 2
|26 करोड़
|डे 3
|19.1 करोड़
|डे 4
|6.6 करोड़
|डे 5
|4.8 करोड़
|डे 6
|5.35 करोड़
|डे 7
|5.5 करोड़
|डे 8
|3.5 करोड़
प्रभास की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पैन इंडिया फिल्में
प्रभास की द राजा साब अभी 200 करोड़ के पास भी नहीं पहुंची है। आइए जानते हैं प्रभास की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों का कलेक्शन।
- बाहुबाली 2- 1416.9 करोड़ (भारत में नेट कलेक्शन)
- कल्कि 2898 एडी- 767.25 करोड़ (भारत में नेट कलेक्शन)
- बाहुबली 1- 516 करोड़ (भारत में नेट कलेक्शन)
- सालार पार्ट 1- 487.75 करोड़ (भारत में नेट कलेक्शन)
- साहो- 359 करोड़ (भारत में नेट कलेक्शन)
सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों का पहले हफ्ते का हाल
बाहुबली पार्ट 2 ने पहले हफ्ते भारत में 539 करोड़ (नेट) की कमाई की थी। कल्कि 2898 एडी की बात करें तो फिल्म ने भारत में पहले हफ्ते 414.85 करोड़ की कमाई की थी। बाहुबली 1 ने पहले हफ्ते 46.80 करोड़ की कमाई की थी। सालार पार्ट 1 ने पहले हफ्ते 308 करोड़ कमाए थे। साहो ने पहले हफ्ते 265.65 करोड़ कमाए थे।
