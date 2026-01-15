द राजा साब बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिखा पा रही दम, 7वें दिन कमाए कितने करोड़?

संक्षेप: The Raja Saab Box Office: प्रभास की द राजा साब बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं दिखा पा रही है। फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता हो गया है, लेकिन अब तक फिल्म 150 करोड़ के करीब भी नहीं पहुंची है।

प्रभास की पैन इंडिया हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साब बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा पाने से चूक गई है। इस फिल्म से फैंस को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म का बिजनेस बता रहा है कि फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई है। फिल्म रिलीज को एक हफ्ता हो गया है, लेकिन फिल्म 150 करोड़ भी नहीं कमा पाई है। फिल्म ने आज यानी 7वें दिन सिंगल डिजट में कमाई की है।

फिल्म का 7वें दिन कैसा रहा फिल्म का हाल? sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने आज यानी गुरुवार को 5.49 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) की कमाई की है। वहींं, फिल्म के 7 दिन की कमाई की बात करें तो भारत में द राजा साब का नेट कलेक्शन 130.24 करोड़ हो गया है।

पिछले सात दिनों की कमाई

द राजा साब कमाई पहला दिन 53.75 करोड़ दूसरा दिन 26 करोड़ तीसरा दिन 19.1 करोड़ चौथा दिन 6.6 करोड़ पांचवा दिन 4.8 करोड़ छठा दिन 5.35 करोड़ सातवां दिन 5.49 करोड़

पिछले चार दिनों से द राजा साब केवल सिंगल डिजट में कमाई कर रही है। सोमवार को फिल्म ने 6.6 करोड़ की कमाई की थी। मंगलवा को 4.8 करोड़, बुधवार को 5.35 करोड़ की कमाई और गुरुवार को 5.49 करोड़ की कमाई की है।

हिंदी भाषा में पिछले सात दिनों की कमाई प्रभास की द राजा साब 5 भाषाओं में रिलीज हुई है। हिंदी में इस फिल्म ने पहले दिन 6 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे दिन 5.1 करोड़, तीसरे दिन 4.65 करोड़, चौथे दिन 1.5 करोड़, 5वें दिन 1.4 करोड़ औ छठे दिन 2 करोड़ की कमाई की। 7वें दिन में हिंदी भाषा का डेटा अभी सामने नहीं आया है।

कितनी है द राजा साब की आईएमडीबी रेटिंग? द राजा साब में प्रभास के अलावा संजय दत्त, मालविका मोहन, निधि अग्रवाल और बोमन ईरानी जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को मारुति ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को 3.9 की आईएमडीबी रेटिंग मिली है।