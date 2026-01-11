द राजा साब वीकेंड पर नहीं कर पाई कमाल, तीसरे दिन हुई सिर्फ इतने करोड़ की कमाई

संक्षेप: The Raja Saab Box Office: प्रभास की फिल्म द राजा साब का जादू बॉक्स ऑफिस पर नजर नहीं आ रहा है। रविवार को भी फिल्म अपना कमाल दिखा पाने में असफल रही। रविवार यानी तीसरे दिन फिल्म ने 20 करोड़ की कमाई की है।

प्रभास की फिल्म द राजा साब सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि, फिल्म से जैसी उम्मीद थी उस तरह से फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस नहीं है। फिल्म ने तीन दिन में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। आज यानी रविवार को भी फिल्म अपना कमाल नहीं दिखा पाई है।

द राजा साब ने तीसरे दिन कमाए कितने करोड़? sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने भारत में तीसरे दिन यानी 11 जनवरी को नेट कलेक्शन 20 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) की कमाई की है। रविवार की कमाई शनिवार से भी कम है। शनिवार को फिल्म ने 26 करोड़ की कमाई की थी।

प्रभास की द राजा साब का टोटल कलेक्शन? 9 जनवरी रिलीज से पहले साउथ के राज्यों में फिल्म का स्पेशल शो था। इस फिल्म ने रिलीज से पहले स्पेशल शो में 9.15 करोड़ की कमाई की थी। पहले दिन फिल्म ने 53.75 करोड़ की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 26 करोड़ और तीसरे दिन 20 करोड़ की कमाई की। इस तरह फिल्म का भारत में टोटल नेट कलेक्शन 108.90 करोड़ हो गया है।

द राजा साब कितनी हुई कमाई जीरो डे (स्पेशल शो) 9.15 करोड़ डे 1 53.75 करोड़ डे 2 26 करोड़ डे 3 20 करोड़

किस भाषा में कितनी हुई द राजा साब की कमाई? पहले दिन के मुकाबले द राजा साब की दूसरे दिन 51.63 पर्सेंट कम कमाई की थी। पहले दिन प्रभास की फिल्म ने तेलुगु भाषा में 47 करोड़, हिंदी में 6 करोड़, तमिल में 55 लाख, कन्नड़ में 10 लाख और मलयालम में 10 लाख कमाए थे।

दूसरे दिन की बात करें तो फिल्म ने तेलुगु भाषा में 20.65 करोड़, हिंदी में 5.1 करोड़, तमलि भाषा में 15 लाख, कन्नड़ में 6 लाख और मलयालम भाषा में 4 लाख की कमाई की थी।

द राजा साब को मारुति ने डायरेक्ट किया है। वहीं, इस फिल्म का निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री ने किया है। द राजा साब एक पैन इंडिया हॉरर कॉमेडी है।