द राजा साब का दूसरे दिन ऐसा रहा हाल? दो दिन में प्रभास की फिल्म ने कमाए इतने करो

संक्षेप: The Raja Saab Box Office: प्रभास की द राजा साब का शनिवार का कलेक्शन 25 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) हुआ है। द राजा साब एक पैन इंडिया हॉरर कॉमेडी फिल्म है। फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

प्रभास की द राजा साब को सोशल मीडिया पर मिलेजुले रिव्यूज मिले हैं। फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया है। प्रभास की इस फिल्म को भले ही मिलेजुले रिव्यूज मिले हों, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की अच्छी शुरुआत हुई है। फिल्म ने दो दिन में ही 87.90 करोड़ की कमाई कर ली है।

प्रभास की फिल्म ने दो दिन में कमाए कितने करोड़? गुरुवार यानी 8 जनवरी को प्रभास की फिल्म के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में स्पेशल शोज रखे गए थे। इन स्पेशल शोज में प्रभास की फिल्म ने 9.15 करोड़ की कमाई की थी।

दूसरे दिन ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का हाल वहीं रिलीज वाले दिन यानी पहले दिन फिल्म ने 53.75 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म ने 25 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) की कमाई की। इस तरह फिल्म की टोटल कमाई भारत में 87.90 (नेट कलेक्शन) करोड़ की हो गई है।

पहले दिन किस भाषा में की कितनी कमाई? sacnilk.com की मानें तो फिल्म ने पहले दिन तेलुगु भाषा में 47.15 करोड़ की कमाई की है। हिंदी में 6 करोड़, तमिल भाषा में 40 लाख, कन्नड़ भाषा में 10 लाख और मलयालम भाषा में 10 लाख की कमाई की थी।

द राजा साब फिल्म की कमाई जीरो डे (स्पेशल शो) 9.15 करोड़ डे 1 (फ्राइडे) 53.75 करोड़ डे 2 (शनिवार) 25 करोड़

द राजा साब फिल्म में नजर आए हैं ये सितारे प्रभास की द राजा साब एक पैन इंडिया हॉरर कॉमेडी है। इस फिल्म को मारुति दासारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में प्रभास के अलावा निधि अग्रवाल और संजय दत्त भी नजर आए हैं। इस फिल्म को 4.2 रेटिंग मिली है।