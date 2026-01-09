Hindustan Hindi News
LIVE: द राजा साब डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, धुरंधर से निकल पाएगी आगे? जानें क्या कह रहे हैं शुरुआती आंकड़े

LIVE: द राजा साब डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, धुरंधर से निकल पाएगी आगे? जानें क्या कह रहे हैं शुरुआती आंकड़े

संक्षेप:

The Raja Saab Box Office Collection Report: प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘द राजा साब’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में बॉलीवुड के संजय दत्त और बोमन ईरानी भी हैं।

Jan 09, 2026 01:30 pm IST
The Raja Saab Opening Day Collection: प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘द राजा साब’ रिलीज हो गई है। ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इसमें प्रभास के साथ बोमन ईरानी और संजय दत्त मेन लीड में हैं। फिल्म के शुरुआती रिव्यूज मिले-जुले आ रहे हैं। हालांकि, एडवांस बुकिंग प्रभास की पिछली फिल्म ‘सालार’ और ‘कल्कि 2898 एडी’ से कम हुई है। वहीं दूसरी तरफ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि ‘द राजा साब’ पहले दिन कितने करोड़ की कमाई करेगी। आइए बताते हैं।

पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (LIVE Update)

‘द राजा साब’ ने एडवांस बुकिंग के जरिए 15.31 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि फिल्म पहले दिन 65 से 70 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी। अगर फिल्म की कमाई के शुरुआती आंकड़ो की बात करें तो Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने शुक्रवार (9 जनवरी) दोपहर 1 बजे तक 10.98 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

नोट: रात तक इन आंकड़ो में बड़ा हेरफेर होगा। फाइनल आंकड़े जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के इस लाइव ब्लॉग पर नजर बनाए रखिएगा।

द राजा साब
‘धुरंधर’ ने पहले दिन कितना कमाया था?

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ को रिलीज हुए 36 दिन हो गए हैं। ये फिल्म सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसके कुल कलेक्शन की बात करें तो 36 दिन में इसने 790.49 करोड़ कमा लिए हैं।

फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले क्या बोल रहे हैं?

प्रभास की ‘द राजा साब’ देखने वाले दर्शकों का कहना है कि फिल्म का दूसरा हाफ बेहतर है। एक में लिखा, “दूसरा हाफ पहले हाफ से थोड़ा बेहतर है। मैंने हाल में जितनी भी फिल्में देखी हैं उनमें से इस फिल्म की एडिटिंग और डायरेक्शन सबसे खराब है।” दूसरे ने लिखा, “ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन हंसी नहीं आ रही थी।”

The Raja Saab Box Office

