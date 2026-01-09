Hindustan Hindi News
The Raja Saab: एडवांस बुकिंग कम फिर भी पठान और एनिमल को पछाड़ सकते हैं प्रभास, जानें गणित

Jan 09, 2026 11:43 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
प्रभास की फिल्म द राजा साब आज यानी शुक्रवार 9 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। मूवी 5 भाषाओं में रिलीज हो रही है। इसमें हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु भाषाएं शामिल हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुक्रवार सुबह तक 15.31 करोड़ के आसपास हुई थी। पहले दिन की एडवांस बुकिंग प्रभास की पिछली कई फिल्मों की तुलना में काफी कम है हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओपनिंग में यह कुछ बड़े स्टार्स की फिल्मों को पीछे छोड़ सकती है।

मच अवेटेड फिल्म है राजा साब

प्रभास की फिल्म राजा साब का जॉनर हॉरर-कॉमेडी है। ड्यूरेशन 3 घंटे 10 मिनट के आसपास है। फिल्म पैन इंडिया रिलीज है। प्रभास की मास अपील बहुत है। राजा साब उनकी मच अवेटेड फिल्म है। इंट्रेस्टिंग बात है कि इस जॉनर की फिल्म उन्होंने पहले कभी नहीं की है। इस लिहाज से राजा साब से लोगों को काफी उम्मीदे हैं। हालांकि फिल्म उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है, यह आने वाला समय बताएगा। इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जिस वजह से माना जा रहा है कि ओपनिंग डे पर यह 70 करोड़ तक कमाई कर लेगी।

प्रभास की राजा साब की तुलना कुछ दूसरे सुपरस्टार्स से करें तो वह संभावित आंकड़े में पहले दिन की कमाई में टॉप पर दिख रहे हैं।

एक्टरफिल्मडे 1 बॉक्स ऑफिस (इंडिया नेट)
प्रभासद राजा साब65-70 करोड़ (अनुमानित)
शाहरुख खानपठान55 करोड़ के आसपास
रणबीर कपूरएनिमल63.80 करोड़
थलापति विजयलियो64.8 करोड़
सलमान खानटाइगर 344.5 करोड़

क्या हैं चैलेंज

रणवीर सिंह की ब्लॉक बस्टर अभी भी थिएटर्स में है तो राजा साहब का स्क्रीन शेयर हिंदी बेल्ट में कम हो गया है। दर्शकों पर अभी तक धुरंधर का खुमार है तो प्रभास की हिंदी ऑडियंस भी कम हो सकती है।

क्या है फायदा

थलापति विजय की फिल्म जना नायगन (जन नेता) भी 9 जनवरी को रिलीज हो रही थी। अगर यह साथ में रिलीज होती तो बॉक्स ऑफिस पर क्लैश देखने को मिलता। अब इसकी रिलीज कैंसल हो गई है जो कि द राजा साब के लिए राहत है। जना नायगन ने अभी तक अगली रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है।

वॉक-इन ऑडियंस

प्रभास मास एक्टर हैं। फिल्म फेस्टिव वीकेंड यानी मकर संक्रांति के आसपास रिलीज हो रही है तो एडवांस बुकिंग के बजाया कई दर्शक सीधे टिकट लेकर भी फिल्म देखेंगे। यह आंकड़ा छोटे शहरों में ज्यादा देखने को मिलेगा।

देखें ट्रेलर

सोलो रिलीज

द राजा साब से जना नागयन (जन नेता) का कॉम्पिटीशन खत्म हो गया। फिल्म भारत में 4000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है।

पेड स्क्रीनिंग

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में गुरुवार को द राजा साब के पेड प्रीमियर शोज हुए हैं। जिसका टिकट 1000 रुपये तक में बेचा गया।

बढ़ा टिकट का दाम

9 जनवरी से जो रेग्युलर शोज चलेंगे उनमें आंध्र प्रदेश में सिंगल स्क्रीन टिकट का प्राइस करीब 150 रुपये बढ़ाया गया है। वहां टिकट अब करीब 300 रुपये के आसपास पड़ेगा। यह पैसा पब्लिक डिमांड को देखते हुए कुछ ही समय के लिए बढ़ाया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश में मल्टीप्लेक्स का प्राइस 200 रुपये तक ज्यादा किया गया है। नया दाम 377 रुपये प्रति सीट है। यह बढ़ा पैसा शुरू के दस दिनों तक लागू रहेगा।

एक्स्ट्रा शो

आंध्र प्रदेश में पब्लिक डिमांड को देखते हुए शुरू के 10 दिन राजा साब का एक्स्ट्रा शो चलाने की अनुमति दी गई है। पहले सामान्यतौर पर 4 शो होते थे जो कि अब 5 होंगे।

क्या है शुरुआती रिव्यू

ये तो रही ओपनिंग डे की बात, पहले दिन लोग स्टारडम और मास अपील की वजह से जाएंगे। प्रभास की फिल्म आगे कैसा परफॉर्म करती है, यह बात वर्ल्ड ऑफ माउथ पर भी डिपेंड करेगी। बता दें कि शुरुआती ट्विटर रिव्यूज देखें जाएं तो कई लोगों को फिल्म ने निराश किया है। वहीं कई को क्लाइमैक्स और प्रभास का परफॉर्मेंस पसंद आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि स्टोरी टेलिंग का तरीका घिसा-पिटा है। यहां चेक करें ट्विटर रिव्यू

डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े और एडवांस बुकिंग के विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

