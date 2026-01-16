Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडThe Raja Saab Box Office Day 8 Prabhas Film 8th day collection just 2 crore indian total net collection 132 crore
द राजा साब का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, 8वें दिन हुई बस इतनी कमाई

द राजा साब का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, 8वें दिन हुई बस इतनी कमाई

संक्षेप:

The Raja Saab Box Office: प्रभास की द राजा साब का बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हाल है। फिल्म ने 8वें दिन सिर्फ 2.71 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने अबतक 130 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। 

Jan 16, 2026 10:28 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रभास, संजय दत्त और निधि अग्रवाल की फिल्म द राजा बाद बॉक्स ऑफिस पर बहु धीमी रफ्तार से कमाई कर रही है। उम्मीद की जा रही थी द राजा साब बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी, लेकिन फिल्म ने प्रभास के फैंस को निराश किया है। फिल्म ने 8वें दिन केवल 2.71 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) की कमाई की है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हाल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

8वें दिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल?

sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने पहले हफ्ते में 130.25 करोड़ की कमाई की है। वहीं, फिल्म ने 8वें दिन 2.71 करोड़ की कमाई की है। फिल्म का भारत में टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 132.96 करोड़ (नेट) का हो गया है।

7वें दिन किस भाषा में हुई कितनी कमाई?

फिल्म ने 7वें दिन 5.5 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने तेलुगु भाषा में 4.25 करोड़, हिंदी में 1.15 करोड़, तमिल में 4 लाख, कन्नड़ में 5 लाख और मलयालम भाषा में 1 लाख रुपये की कमाई की है।

द राजा साबहिंदी भाषा में कमाई
पहले दिन6 करोड़
दूसरे दिन5.1 करोड़
तीसरे दिन4.65 करोड़
चौथे दिन1.5 करोड़
पांचवे दिन1.4 करोड़
छठे दिन2 करोड़
सातवें दिन1.15 करोड़

पहले हफ्ते किस भाषा में की कितनी कमाई?

पहले हफ्ते की बात करें तो फिल्म ने 130.25 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने पहले हफ्ते तेलुगु भाषा में 106.8 करोड़, हिंदी में 21.8 करोड़, तमिल में 1.06 करोड़, कन्नड़ में 36 लाख और मलयालम भाषा में 23 लाख की कमाई की है।

कब रिलीज होगी प्रभास की स्पिरिट?

प्रभास की बात करें तो आज ही उनकी अपकमिंग फिल्म स्पिरिट की रिलीज डेट का ऐलान हुआ है। स्पिरिट अगले साल 5 मार्च को रिलीज होगी। इस फिल्म में प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी नजर आएंगी। फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक भी बाहर आ चुका है। प्रभास की स्पिरिट के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Prabhas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।