द राजा साब का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, 8वें दिन हुई बस इतनी कमाई

संक्षेप: The Raja Saab Box Office: प्रभास की द राजा साब का बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हाल है। फिल्म ने 8वें दिन सिर्फ 2.71 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने अबतक 130 करोड़ से ज्यादा कमाई की है।

प्रभास, संजय दत्त और निधि अग्रवाल की फिल्म द राजा बाद बॉक्स ऑफिस पर बहु धीमी रफ्तार से कमाई कर रही है। उम्मीद की जा रही थी द राजा साब बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी, लेकिन फिल्म ने प्रभास के फैंस को निराश किया है। फिल्म ने 8वें दिन केवल 2.71 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) की कमाई की है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हाल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

8वें दिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल? sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने पहले हफ्ते में 130.25 करोड़ की कमाई की है। वहीं, फिल्म ने 8वें दिन 2.71 करोड़ की कमाई की है। फिल्म का भारत में टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 132.96 करोड़ (नेट) का हो गया है।

7वें दिन किस भाषा में हुई कितनी कमाई? फिल्म ने 7वें दिन 5.5 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने तेलुगु भाषा में 4.25 करोड़, हिंदी में 1.15 करोड़, तमिल में 4 लाख, कन्नड़ में 5 लाख और मलयालम भाषा में 1 लाख रुपये की कमाई की है।

द राजा साब हिंदी भाषा में कमाई पहले दिन 6 करोड़ दूसरे दिन 5.1 करोड़ तीसरे दिन 4.65 करोड़ चौथे दिन 1.5 करोड़ पांचवे दिन 1.4 करोड़ छठे दिन 2 करोड़ सातवें दिन 1.15 करोड़

पहले हफ्ते किस भाषा में की कितनी कमाई? पहले हफ्ते की बात करें तो फिल्म ने 130.25 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने पहले हफ्ते तेलुगु भाषा में 106.8 करोड़, हिंदी में 21.8 करोड़, तमिल में 1.06 करोड़, कन्नड़ में 36 लाख और मलयालम भाषा में 23 लाख की कमाई की है।