The Raja Saab BO : प्रभास की फिल्म औंधे मुंह गिरी, जानें अब तक कितने करोड़ कमाए
द राजा साब की मंगलवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है और फिल्म ने उम्मीद से भी काफी कम कमाई की है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे।
प्रभास की फिल्म द राजा साब की कमाई में गिरावट आती जा रही है। वहीं मंगलवार को तो फिल्म 1 करोड़ भी नहीं कमा पाई है। मंगलवार को मूवी ने सिर्फ 0.84 करोड़ की कमाई की है जो कि काफी कम है। फिल्म ने अब तक यानी 13 दिन में टोटल 141.54 करोड़ की कमाई कर ली है।
ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म ने जो ज्यादा कमाई की है वो भी तेलुगु वर्जन से की है। हिंदी वर्जन से फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है।
|द राजा साब
|कलेक्शन
|पहला हफ्ता
|130.25 करोड़
|शुक्रवार
|3.5 करोड़
|शनिवार
|3 करोड़
|रविवार
|2.6 करोड़
|सोमवार
|1.35 करोड़
|मंगलवार
|0.84 करोड़
|टोटल
|141.54 करोड़
द राजा साब की पूरी स्टार कास्ट
द राजा साब को मारुति ने डायरेक्ट किया है और टीजी विश्वा प्रसाद ने इसे प्रोड्यूस किया है पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले। फिल्म में प्रभास के अलावा संजय दत्त, बोमन ईरानी, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और जरीना वाहब भी हैं।
फिल्म की स्टोरी
द राजा साब की स्टोरी की बात करें तो यह एक आदमी की स्टोरी है जो अपने दादा को खोजने निकलता है और तभी उसे उसके परिवार के कुछ सीक्रेट्स का पता चलता है।
फिल्म को क्रिटिक्स से नहीं मिला अच्छा रिस्पॉन्स
फिल्म को लेकर रिलीज से पहले काफी बज था, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तो क्रिटिक्स द्वारा द राजा साब को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और इससे वर्ड ऑफ माउथ का फायदा नहीं हुआ।
लीक हुई थी मूवी
एक और दिक्कत का जो फिल्म ने सामना किया वो यही कि जब मूवी रिलीज हुई थी उसी के अगले दिन लीक भी हो गई थी।
