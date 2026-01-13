Hindustan Hindi News
The Raja Saab Bo : प्रभास की फिल्म 5वें दिन औंधे मुंह गिरी, जानें कितने करोड़ कमाए

The Raja Saab Bo : प्रभास की फिल्म 5वें दिन औंधे मुंह गिरी, जानें कितने करोड़ कमाए

संक्षेप:

प्रभास की फिल्म द राजा साब के सोमवार की यानी 5वें दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है और 5वें दिन फिल्म की कमाई में गिरावट आई है।

Jan 13, 2026 06:33 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
प्रभास की फिल्म द राजा साब जिसकी रिलीज से पहले काफी बज था उसकी सोमवार को कमाई में भारी गिरावट आई है। फिल्म ने पहले सोमवार को सिर्फ 5.4 करोड़ की कमाई की है। हालांकि अभी यह क्लीयर नहीं कि ये सिर्फ एक भाषा में है या सभी भाषा को मिलाकर।

हालांकि फिल्म के 5 दि के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने अब तक 113.4 करोड़ की कमाई कर ली है।

गुरुवार9.15 करोड़
शुक्रवार53.75 करोड़
शनिवार26 करोड़
रविवार19.1 करोड़
सोमवार5.4 करोड़
टोटल113.4 करोड़

400 करोड़ का है बजट

फिल्म की कमाई में इतनी गिरावट नहीं आनी चाहिए क्योंकि फिल्म को अभी बहुत ज्यादा कमाना होगा नहीं तो द राजा साब फ्लॉप हो जाएगी। फिल्म का बजट 400 करोड़ है जो कि बहुत ज्यादा है तो अगर मूवी को प्रॉफिट में रहना है तो 400 से ज्यादा की कमाई करनी होगी।

द राजा साब को मारुति ने डायरेक्ट किया है और इसे लिखा भी है। वहीं मूवी को पीपल मीडिया फैक्ट्री और आईवीवाय एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के अलावा संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और जरीना वाहब हैं।

द राजा साब की स्टोरी

द राजाब की स्टोरी एक आदमी की है जो अपने दादा को खोजने निकलता है और तभी उसे अपने परिवार के पास्ट के डार्क सीक्रेट के बारे में पता चलता है। मूवी को क्रिटिक्स से मिक्स रिस्पॉन्स मिला है।

धुरंधर और इक्कीस से टक्कर

वैसे इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर और इक्कीस से टक्कर है। ये दोनों फिल्में पहले से रिलीज हुई पड़ी हैं। इक्कीस तो ज्यादा नहीं, लेकिन धुरंधर को अब भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। धुरंधर ने सोमवार को 2.25 करोड़ कमाए हैं वहीं इक्कीस ने 0.35 करोड़।

