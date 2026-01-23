Hindustan Hindi News
The Raja Saab BO : प्रभास की फिल्म में थोड़ी आई उछाल, अब तक कमाए इतने करोड़

The Raja Saab BO : प्रभास की फिल्म में थोड़ी आई उछाल, अब तक कमाए इतने करोड़

संक्षेप:

प्रभास की फिल्म द राजा साब की कमाई में गुरुवार को थोड़ी उछाल आई है। जानें अब तक फिल्म ने कितने करोड़ की कमाई कर ली है।

Jan 23, 2026 06:25 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
प्रभास की फिल्म द राजा साब को लेकर रिलीज से पहले जितना बज था, उतना अच्छा रिस्पॉन्स फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिल रहा है। कुछ दिनों से फिल्म की कमाई में गिरावट ही होती जा रही है, लेकिन गुरुवार को फिल्म की कमाई में थोड़ा उछाल आया है।

गुरुवार को द राजा साब ने 0.51 करोड़ कमाए हैं। बुधवार को फिल्म ने 0.7 करोड़ ही कमाए थे तो अब तक फिल्म ने टोटल 142.71 करोड़ कमा लिए हैं भारत में।

द राजा साबबॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पहला हफ्ता130.25 करोड़
शुक्रवार3.5 करोड़
शनिवार3 करोड़
रविवार2.6 करोड़
सोमवार1.35 करोड़
मंगलवार0.8 करोड़
बुधवार0.7 करोड़
गुरुवार0.51 करोड़
टोटल142.71 करोड़

द राजा साब की स्टोरी

फिल्म की बात करें तो यह एक हॉरर, सस्पेंस से भरी मूवी है। द राजा साब की स्टोरी एक ऐसे शख्स की है जो अपने दादा को खोजने निकलता है और तब उसे उसके परिवार के डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है।

फिल्म का बजट और प्रभास की फीस

रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 करोड़ बजट है। वहीं प्रभास ने मूवी के लिए 100 करोड़ लिए हैं। द राजा साब के लिए प्रभास ने अपनी फीस कम की थी। इससे पहले तक वह एक फिल्म के 150 करोड़ रुपये लेते थे।

फिल्म की पूरी स्टार कास्ट

फिल्म में प्रभास के अलावा संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वाहब भी हैं।

बता दें कि द राजा साब रिलीज के अगले ही दिन ऑलाइन लीक हो गई थी जो फिल्म मेकर्स के लिए भी काफी चैलेंजिंग था।

प्रभास की अगली फिल्म

द राजा साब के बाद अब प्रभास फिल्म स्पिरिट में नजर आएंगे। मूवी में उनके साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं। वहीं संदीप रेड्डी वांगा ने मूवी को डायरेक्ट किया है। तृप्ति के साथ प्रभास की यह पहली फिल्म है। फैंस इस जोड़ी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Prabhas The Raja Saab

