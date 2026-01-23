The Raja Saab BO : प्रभास की फिल्म में थोड़ी आई उछाल, अब तक कमाए इतने करोड़

संक्षेप: प्रभास की फिल्म द राजा साब की कमाई में गुरुवार को थोड़ी उछाल आई है। जानें अब तक फिल्म ने कितने करोड़ की कमाई कर ली है।

प्रभास की फिल्म द राजा साब को लेकर रिलीज से पहले जितना बज था, उतना अच्छा रिस्पॉन्स फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिल रहा है। कुछ दिनों से फिल्म की कमाई में गिरावट ही होती जा रही है, लेकिन गुरुवार को फिल्म की कमाई में थोड़ा उछाल आया है।

गुरुवार को द राजा साब ने 0.51 करोड़ कमाए हैं। बुधवार को फिल्म ने 0.7 करोड़ ही कमाए थे तो अब तक फिल्म ने टोटल 142.71 करोड़ कमा लिए हैं भारत में।

द राजा साब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहला हफ्ता 130.25 करोड़ शुक्रवार 3.5 करोड़ शनिवार 3 करोड़ रविवार 2.6 करोड़ सोमवार 1.35 करोड़ मंगलवार 0.8 करोड़ बुधवार 0.7 करोड़ गुरुवार 0.51 करोड़ टोटल 142.71 करोड़

द राजा साब की स्टोरी फिल्म की बात करें तो यह एक हॉरर, सस्पेंस से भरी मूवी है। द राजा साब की स्टोरी एक ऐसे शख्स की है जो अपने दादा को खोजने निकलता है और तब उसे उसके परिवार के डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है।

फिल्म का बजट और प्रभास की फीस रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 करोड़ बजट है। वहीं प्रभास ने मूवी के लिए 100 करोड़ लिए हैं। द राजा साब के लिए प्रभास ने अपनी फीस कम की थी। इससे पहले तक वह एक फिल्म के 150 करोड़ रुपये लेते थे।

फिल्म की पूरी स्टार कास्ट फिल्म में प्रभास के अलावा संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वाहब भी हैं।

बता दें कि द राजा साब रिलीज के अगले ही दिन ऑलाइन लीक हो गई थी जो फिल्म मेकर्स के लिए भी काफी चैलेंजिंग था।