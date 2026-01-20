The Raja Saab : प्रभास की फिल्म का सोमवार को हुआ बुरा हाल, अब तक कमाए इतने करोड़
प्रभास की हॉरर थ्रिलर फिल्म द राजा साब को लेकर रिलीज से पहले काफी बज था, लेकिन फिल्म की कमाई उस हिसाब से कम हो रही है। जानते हैं अब तक मूवी ने कितने करोड़ कमा लिए हैं।
प्रभास की फिल्म द राजा साब की सोमवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है और फिल्म की कमाई हर दिन के साथ गिरती ही जा रही है। सोमवार को अब फिल्म ने सिर्फ 1.15 करोड़ की कमाई की है जबकि रविवार को फिल्म ने 2.6 करोड़ कमाए थे।
वैसे फिल्म के टोटल कलेक्शन की बात करें तो द राजा साब ने अब तक 140.50 करोड़ की कमाई कर ली है।
|द राजा साब
|कलेक्शन
|पहला हफ्ता
|130.25 करोड़
|शुक्रवार
|3.5 करोड़
|शनिवार
|3 करोड़
|रविवार
|2.6 करोड़
|सोमवार
|1.15 करोड़
|टोटल
|140.50 करोड़
द राजा साब की कहानी
फिल्म की बात करें तो यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें प्रभास का किरदार एक रॉयल परिवार से होता है। वह डिसाइड करता है कि अपने दादा की प्रॉपर्टी बेचेगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक हॉन्टेड जगह है।
फिल्म की बाकी स्टार कास्ट
द राजा साबू को मारुति ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में प्रभास के अलावा संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, बोमन ईरानी, जरीना वाहब भी हैं।
रिलीज के अगले दिन लीक हो गई थी मूवी
फिल्म की रिलीज के अगले ही दिन द राजा साब ऑनलाइन लीक भी हो गई थी। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि यूएस के कई रेस्टोरेंट्स में फिल्म के पाइरेटेड वर्जन को दिखाया भी गया था।
द राजा साब का बजट
रिपोर्ट्स के मुताबिक द राजा साब का बजट लगभग 400 करोड़ है। फिल्म काफी बड़े बजट में बनी है, ऐसे में जिस हिसाब से कमाई हो रही है, फिल्म को नुकसान ना हो। वहीं प्रभास ने इस फिल्म के लिए अपनी फीस भी कम कर दी थी। इस फिल्म के लिए प्रभास ने सिर्फ 100 करोड़ लिए थे। पहले जबकि वह हर मूवी के 150 करोड़ रुपये लेते थे।
