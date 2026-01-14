Hindustan Hindi News
Box Office: लगातार नीचे जा रहा कमाई का ग्राफ, राजा साब के लिए लागत निकालना भी मुश्किल

Jan 14, 2026 11:34 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
साउथ के सुपरस्टार एक्टर प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' की बॉक्स ऑफिस पर कमाई का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। फिल्म ने खबर लिखे जाने तक छठे दिन यानी बुधवार को केवल 5.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। मारुथि के निर्देशिन में बनी इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक कुल 124.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। फिल्म की पहले दिन ओपनिंग बहुत शानदार रही, लेकिन उसके बाद से कमाई का ग्राफ लगातार नीचे जाता गया।

लगातार नीचे जाता गया फिल्म का बिजनेस

पहले दिन फिल्म ने 53.75 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था। लेकिन दूसरे दिन ही कलेक्शन 51.63 प्रतिशत गिरकर 26 करोड़ रुपये पर आ गया। तीसरे दिन 19.1 करोड़ और चौथे दिन 6.6 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ। पांचवें दिन फिल्म ने 4.8 करोड़ रुपये कमाए, जो चौथे दिन से 27.27 प्रतिशत कम था।

फिल्म की कास्ट और आगे कमाई के आसार

फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो प्रभास के अलावा संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, बोमन ईरानी और रिद्धि कुमार ने फिल्म में अहम किरदार निभाए हैं। फिल्म को ओपनिंग डे पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था लेकिन फिर लगातार निगेटिव माउथ पब्लिसिटी की वजह से कलेक्शन में लगातार गिरावट आई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म अपनी रफ्तार बरकरार रख पाती है या नहीं।

The Raja Saab

