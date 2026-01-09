सालार और कल्कि 2898 एडी से भी कम हुई है ‘द राजा साब’ की एडवांस बुकिंग, जानें पहले दिन कितना कमाएगी

संक्षेप: The Raja Saab: हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘द राजा साब’ सिनेमाघरों में लोगों का मनोरंजन कर रही है। एडवांस बुकिंग की बात करें तो इस फिल्म की तेलुगू में सबसे ज्यादा टिकट्स बिकी हैं।

The Raja Saab Advance Booking: प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘द राजा साब’ आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है। तेलुगू राज्यों में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन पैन-इंडिया में फिल्म को लेकर खासा चर्चा नहीं हो रही है। ये बात फिल्म एडवांस बुकिंग में भी साफ नजर आ रहा है। ‘द राजा साब’ की ‘कल्कि 2898 एडी’ और ‘सालार’ से भी कम टिकट्स बिकी हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

‘द राजा साब’ की एडवांस बुकिंग

भाषा ग्रॉस कलेक्शन टिकट्स तेलुगू 13,92,87,613 4,92,095 तमिल 15,88,544.84 15,099 मलयालम 1,98,357.2 1,302 कन्नड़ 2,42,460 1,513 हिंदी 1,18,18,591 52,902 कुल 15,31,35,566 [15.31 Cr] 5,62,911

द राजा साब vs कल्कि 2898 AD vs सालार मारुति के डायरेक्शन में बनी ‘द राजा साब’ तेलुगू, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज हो रही है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘द राजा साब’ की एडवांस बुकिंग के जरिए 5,62,911 टिकट्स बिकी हैं और फिल्म ने कुल 15.31 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। वहीं ‘कल्कि 2898 एडी’ की बात करें तो इस फिल्म की 20,93,904 टिकट्स बिकी थीं और फिल्म ने 55.11 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई की थी। वहीं ‘सालार’ 22,38,346 टिकट्स की एडवांस बुकिंग के जरिए 48.94 करोड़ (ग्रॉस) कमाए थे।