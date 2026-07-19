द ओडेसी के सामने निकली अल्फा और वेलकम टू द जंगल की हवा, नोलन की फिल्म ने कमाए 60 करोड़
Box Office Collection: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडेसी को भारत में रिलीज हुए तीन दिन हो गए हैं। फिल्म ने अल्फा और वेलकम टू द जंगल से अच्छा प्रदर्शन किया है। फिल्म ने तीन दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडेसी भारत में सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को भारत में रिलीज हुए तीन दिन हो गए हैं और फिल्म ने 50 करोड़ का आंकडा पार कर लिया है। क्रिस्टोफर की फिल्म ने भारत में अल्फा और वेलकम टू द जंगल से अच्छा प्रदर्शन किया है। आज क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म का पहला रविवार था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के लिए रविवार अच्छा साबित हुआ है।
द ओडेसी की तीन दिन का कलेक्शन
क्रिस्टोफर नोलन की द ओडेसी की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 17.40 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे दिन (पहला शनिवार) फिल्म ने 22 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, तीसरे दिन यानी आज फिल्म ने 20.60 करोड़ की कमाई की। इस तरह फिल्म का अबतक का टोटल कलेक्शन 60 करोड़ (नेट कलेक्शन) हो गया है।
किस भाषा में हुई कितनी कमाई?
sacnilk.com के मुताबिक, ओडेसी भारत में इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई है। फिल्म ने आज इंग्लिश भाषा में 15.71 करोड़ की कमाई की है। हिंदी भाषा में 3.05 करोड़, तमिल भाषा में 65 लाख और तेलुगु भाषा में 1.19 करोड़ की कमाई की है।
अल्फा की पहले तीन दिन की कितनी थी कमाई?
इस फिल्म ने आलिया भट्ट की अल्फा और अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। आलिया भट्ट की अल्फा ने पहले दिन 9.25 करोड़ का कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 11.50 करोड़ और तीसरे दिन 13.25 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस तरह फिल्म ने पहले तीन दिन में सिर्फ 34 करोड़ की कमाई की थी। अल्फा के अबतक यानी 19 जुलाई रात 10 बजे तक के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का टोटल कलेक्शन केवल 57.69 करोड़ हुआ है।
|अल्फा
|कमाई
|पहला हफ्ता
|47.45 करोड़
|दूसरा हफ्ता
|8.95 करोड़
|डे 15
|0.25 करोड़
|डे 16
|0.45 करोड़
|डे 17
|0.59 करोड़
वेलकम टू द जंगल की पहले तीन दिन की कमाई
वेलकम टू द जंगल की बात करें तो इस मल्टी-स्टारर फिल्म ने पहले दिन 15.25 करोड़, दूसरे दिन 20 करोड़ और तीसरे दिन 24.75 करोड़ की कमाई की है। तीन दिन में फिल्म का कलेक्शन 60 करोड़ हुआ था। हालांकि, इस फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले पेड प्रिव्यू शोज भी रखे गए थे। पेड प्रिव्यू वाले दिन फिल्म ने 3.75 करोड़ की कमाई की थी। वेलकम टू द जंगल की अबतक यानी 19 जुलाई रात 10 बजे तक की कमाई की बात करें तो फिल्म ने 133.04 करोड़ की कमाई कर ली है।
|वेलकम टू द जंगल
|कमाई
|पहला हफ्ता
|93.15 करोड़
|दूसरा हफ्ता
|31.90 करोड़
|तीसरा हफ्ता
|6.80 करोड़
|डे 22
|0.20 करोड़
|डे 23
|0.40 करोड़
|डे 24
|0.59 करोड़
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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