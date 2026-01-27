साल 1999 में ₹9 करोड़ में शूट हो पाया था 5 सेकंड का यह सीन, मेकर्स ने लगा दिए थे कुल 120 कैमरे
The Matrix Most Expensive Shot: फिल्मों की शूटिंग के दौरान कई बार मेकर्स के सामने ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं, जिनका सॉल्यूशन निकालना काफी महंगा पड़ जाता है। चलिए जानते हैं ऐसी ही एक चुनौती के बारे में जिसे साल 1999 में मेकर्स ने बड़े स्मार्ट तरीके से सॉल्व किया।
आइकॉनिक फिल्ममेकर्स अपनी मूवीज में एक-एक सीन में परफेक्शन लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। बॉलीवुड की तुलना में हॉलीवुड फिल्मों पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी एक खास सीन को करने के लिए हॉलीवुड में बिलकुल नई टेक्नोलॉजी ही इंट्रोड्यूस कर दी गई। आज हम बात करेंगे साल 1999 में आई एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म की, जिसका एक सीन शूट करने के लिए डायरेक्टर ने 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्चा कर दिया था। आज इस फिल्म को दुनिया भर में कहानी और तकनीक के मामले में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
क्या थी यह फिल्म और इसकी कहानी?
हम बात कर रहे हैं साल 1999 में आई हॉलीवुड फिल्म 'द मैट्रिक्स' के बारे में। इस फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा यूनिक थी। इस फिल्म की कहानी बताती है कि हम जिसे जिंदगी समझते हैं वो असल में वास्तविक नहीं है। असल दुनिया और जिंदगी इसके परे है। इस फिल्म की कहानी जितनी यूनिक थी, इसे शूट करना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण था। फिल्म में एक ऐसा सीन था जिसे शूट करना मेकर्स के लिए सिरदर्द बन गया था। इस सीन में दिखाना था कि कैसे लियो के लिए वक्त हमसे कहीं अलग रफ्तार में है।
एक सीन के लिए लगाए गए 120 कैमरे
सीन में एक शख्स लियो पर गोलियां चलाता है और वह बड़ी आसानी से इससे बच जाता है। कुछ इस तरह जैसे वो हर गोली को अलग-अलग देख पा रहा हो। यह एक इतना हाइपर स्लो मोशन शॉट था कि इसे नॉर्मल कैमरा से शूट करना आज भी असंभव है। तो फिल्म के डायरेक्टर लाना और लिली वचॉउस्की ने 120 कैमरों को अर्धगोलाकार आकार में सेट किया और बीच में एक्टर को यह सीन परफॉर्म करने को कहा। जब यह सीन परफॉर्म किया गया तो बहुत हल्के फर्क पर हर कैमरा ने तस्वीरें खींचीं।
फिल्म की IMDb रेटिंग और कुल कमाई
जब यह सीन किया गया तो इसकी वजह से उन्हें सिर्फ 5 सेकंड की फुटेज मिली थी जिसे बाद में कंप्यूटर की मदद से बाकी के गैप फिल करके पूरा किया गया। आज इस तरह के सीन को कंप्यूटर एडिटिंग की मदद से तैयार करना संभव है, लेकिन इस तरह का सीन शूट कर पाना आज भी बहुत बड़ी चुनौती है। बात फिल्म की करें तो 'द मैट्रिक्स' की IMDb रेटिंग 8.7 है और इसे हॉलीवुड की कुछ सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिना जाता है। यह फिल्म 578 करोड़ रुपये की लागत में बनी थी और इसने 4251 करोड़ रुपये कमाए थे।
