'द लास्ट हाउस' में नहीं मिला इन 3 सवालों का जवाब? जानिए क्या था क्लाइमैक्स का मतलब
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटप्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'द लास्ट हाउस' की कहानी दिमाग चकरा देती है, लेकिन इसके कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आए। तो चलिए जानते हैं।
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रही फिल्म 'द लास्ट हाउस' काफी पसंद की जा रही है। शुरुआत से लेकर आखिर तक यह मूवी काफी इंगेजिंग रहती है, लेकिन इसके कुछ सवालों के जवाब हमें नहीं समझ आते हैं। आज जानेंगे ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले यह समझते हैं कि आखिर फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या था और इसके जरिए डायरेक्टर और राइटर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म की शुरुआत मछली पकड़ रहे एक ऐसे शख्स (जेसन) के सीन से होती है, जो एक मछली को पकड़कर भी इसलिए छोड़ देता है, क्योंकि वह अभी छोटी है। दूसरी तरफ समुद्र में तूफान आने के आसार बनते नजर आते हैं।
क्यों घरों में बंद किए जाते हैं लोग?
लुईस लिटेरियर के निर्देशन में बनी यह फिल्म प्रकृति और इंसान के बीच टकराव को दिखाती है। कैसे जब इंसान कुदरत को बर्बाद करने की चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब एक दिन कुदरत भी अपने ही अंदाज में पलटवार करेगी। जमीन और समंदर को गंदा करने की हद के बाद सागर की गहराई से कुछ ऐसे मिथकीय जीव निकल आते हैं जो इंसानों को वैसी ही सजा देना चाहते हैं, जैसी उसने कुदरत और उसके जीवों को सालों तक दी है। इसीलिए वो इंसान को भी उसके घरों में वैसे ही कैद कर देते हैं जैसे इंसान ने मछलियों को एक्वेरियम और परिंदों को पिंजरों में हमेशा बंद रखा है।
आखिर में क्यों खुलता है दरवाजा?
एक सवाल यह भी था कि जब इन समुद्री जीवों ने पूरी दुनिया को घरों में बंद करके बेमौत मार ही दिया था, तो फिर वो सालों तक जेसन के परिवार को घर में बंद रखने के बाद खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर क्यों आ जाते हैं? इसका जवाब क्लाइमैक्स में छिपा है जब जेसन का परिवार आखिरकार आजाद होता है और पाता है कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, वो आखिरी परिवार हैं जो जिंदा बचे हैं। दरअसल वह पृथ्वी पर बचा आखिरी घर होता है, लेकिन सालों बंद रहने के बाद भी वो लोग जिंदा रहते हैं। ऐसे में उन्हें मारने के लिए समुद्री जीवों को अंदर आना ही पड़ता है।
फिर कहां गायब हो जाते हैं दानव?
ये समुद्री दानव क्लाइमैक्स में जेसन का घर जमीन में समा जाने की अफरा तफरी के बीच अचानक कहां गायब हो जाते हैं इस सवाल का जवाब भी लोगों को नहीं समझ आया था। दरअसल जेसन उनमें से एक समुद्री जीव की जान बक्श देता है और दया के बदले में दया करते हुए वह जीव भी उसके परिवार को छोड़ देता है। आखिर में घर ढहने से जो गड्ढा होता है, इसके जरिए ये समुद्री जीव एक बार फिर समंदर में समा जाते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर डे 1 लिखकर आता है, जिसके मतलब है कि इंसान और कुदरत के बीच दोस्ती का पहला दिन।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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