The Kerla Story 2 Box Office: विवादों के बाद भी चल गई फिल्म, शनिवारी को कमाए इतने करोड़

Mar 01, 2026 07:23 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
द केरला स्टोरी 2 लंबी कानूनी लड़ाई के बाद थिएटर तक पहुंच गई है। फिल्म ने शनिवार को उम्मीद से बेहतर कमाई की है। अब रविवार कलेक्शन से उम्मीदें हैं। धर्म परिवर्तन जैसे सीरियस मुद्दे पर बात करती इस फिल्म में तीन अलग कहानियों को दिखाया गया है।

द केरला स्टोरी के बाद इसके दूसरे पार्ट से ऑडियंस को काफी उम्मीदें थीं। फिल्म द केरला स्टोरी 2 लंबी कानूनी लड़ाई के बाद शुक्रवार शाम तक थिएटर में पहुंची। कुछ जगह 7 का शो हुआ तो कुछ जगह 8 बजे। कईयों को फिल्म के रिलीज की भी जानकारी नहीं हुई। ऐसे में फिल्म ने पहले दिन खास कमाई नहीं की। दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने उम्मीदों से बेहतर परफॉर्म किया। हालांकि, ऑडियंस से फिल्म को कुछ खास रिएक्शन नहीं मिल पाया है।

द केरला स्टोरी 2 का बॉक्स ऑफिस
Sacnilk के अनुसार द केरला स्टोरी 2 ने अपने रिलीज वाले दिन 75 लाख की कमाई की। दूसरे दिन यानी 28 फरवरी शनिवार को 4.65 करोड़ (अर्ली कलेक्शन) कमाए। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। फिल्म का कुल कलेक्शन 5.4 करोड़ हो गया है। आज रविवार को भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर सकती है।

the kerla story 2 box office

हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन की कहानी

विपुल अमृतपाल शाह के प्रोडक्शन में बनी फिल्म द केरला स्टोरी 2 में तीन हिंदू लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। फिल्म में प्यार और धोखे को दिखाया गया है। हालांकि, कुछ के मुताबिक ये फिल्म एक प्रोपेगंडा मानी गई थी। रिसर्च की कमी, बोझिल सीन ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहे हैं। इस फिल्म में उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओजा, अदिति भाटिया, सुमित गहलावत, पूर्वा पराग, अर्जन सिंह , अलका अमीन और युक्तम नजर आ रहे हैं। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले विपुल अमृतपाल सिंह ने ही अमरनाथ झा के साथ मिलकर कहानी दिखी है।

ऑडियंस रिएक्शन

ऑडियंस रिएक्शन की बात करें तो द केरला स्टोरी 2 को खास पसंद नहीं किया जा रहा है। रिसर्च की कमी है, फीकी स्क्रिप्ट मानी गई है। कईयों के मुताबिक इस फिल्म में केरला का कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, इसके बावजूद फिल्म का नाम द केरला स्टोरी 2 रखा गया है। इस फिल्म पर मेकर्स ने 30 करोड़ रुपए के बजट में बनाया है।

द केरला स्टोरी का कमाल

वहीं अगर साल 2023 में आई द केरला स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बालानी, सिद्धि इदनानी ने अहम किरदार निभाया था। फिल्म को 15 से 20 करोड़ के बजट में बनाया गया था और कमाई हुई थी 300 करोड़ से ज्यादा। विवादों के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। हालांकि, फिल्म का दूसरा पार्ट वैसा कमाल करता नहीं दिख रहा है।

