The Kerla Story 2 Box Office: विवादों के बाद भी चल गई फिल्म, शनिवारी को कमाए इतने करोड़

The Kerla Story 2 Box Office: विवादों के बाद भी चल गई फिल्म, शनिवारी को कमाए इतने करोड़
द केरला स्टोरी 2 लंबी कानूनी लड़ाई के बाद थिएटर तक पहुंच गई है। फिल्म ने शनिवार को उम्मीद से बेहतर कमाई की है। अब रविवार कलेक्शन से उम्मीदें हैं। धर्म परिवर्तन जैसे सीरियस मुद्दे पर बात करती इस फिल्म में तीन अलग कहानियों को दिखाया गया है।
द केरला स्टोरी के बाद इसके दूसरे पार्ट से ऑडियंस को काफी उम्मीदें थीं। फिल्म द केरला स्टोरी 2 लंबी कानूनी लड़ाई के बाद शुक्रवार शाम तक थिएटर में पहुंची। कुछ जगह 7 का शो हुआ तो कुछ जगह 8 बजे। कईयों को फिल्म के रिलीज की भी जानकारी नहीं हुई। ऐसे में फिल्म ने पहले दिन खास कमाई नहीं की। दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने उम्मीदों से बेहतर परफॉर्म किया। हालांकि, ऑडियंस से फिल्म को कुछ खास रिएक्शन नहीं मिल पाया है।
द केरला स्टोरी 2 का बॉक्स ऑफिस
Sacnilk के अनुसार द केरला स्टोरी 2 ने अपने रिलीज वाले दिन 75 लाख की कमाई की। दूसरे दिन यानी 28 फरवरी शनिवार को 4.65 करोड़ (अर्ली कलेक्शन) कमाए। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। फिल्म का कुल कलेक्शन 5.4 करोड़ हो गया है। आज रविवार को भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर सकती है।
हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन की कहानी
विपुल अमृतपाल शाह के प्रोडक्शन में बनी फिल्म द केरला स्टोरी 2 में तीन हिंदू लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। फिल्म में प्यार और धोखे को दिखाया गया है। हालांकि, कुछ के मुताबिक ये फिल्म एक प्रोपेगंडा मानी गई थी। रिसर्च की कमी, बोझिल सीन ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहे हैं। इस फिल्म में उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओजा, अदिति भाटिया, सुमित गहलावत, पूर्वा पराग, अर्जन सिंह , अलका अमीन और युक्तम नजर आ रहे हैं। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले विपुल अमृतपाल सिंह ने ही अमरनाथ झा के साथ मिलकर कहानी दिखी है।
ऑडियंस रिएक्शन
ऑडियंस रिएक्शन की बात करें तो द केरला स्टोरी 2 को खास पसंद नहीं किया जा रहा है। रिसर्च की कमी है, फीकी स्क्रिप्ट मानी गई है। कईयों के मुताबिक इस फिल्म में केरला का कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, इसके बावजूद फिल्म का नाम द केरला स्टोरी 2 रखा गया है। इस फिल्म पर मेकर्स ने 30 करोड़ रुपए के बजट में बनाया है।
द केरला स्टोरी का कमाल
वहीं अगर साल 2023 में आई द केरला स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बालानी, सिद्धि इदनानी ने अहम किरदार निभाया था। फिल्म को 15 से 20 करोड़ के बजट में बनाया गया था और कमाई हुई थी 300 करोड़ से ज्यादा। विवादों के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। हालांकि, फिल्म का दूसरा पार्ट वैसा कमाल करता नहीं दिख रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
