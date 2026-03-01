Hindustan Hindi News
Box Office Day 3: द केरल स्टोरी का बॉक्स ऑफिस पर हाल, तीन दिन में कमाए इतने करोड़

Mar 01, 2026 11:14 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
The Kerala Story Day 3: विवादों के बीच द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने तीन दिन में 9.91 करोड़ की कमाई की है। 

विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरल स्टोरी 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की रिलीज से पहले काफी विवाद हुआ था। फिल्म को केरल हाई कोर्ट से रिलीज वाले दिन यानी 27 फरवरी की शाम को हरी झंडी मिली। पहले दिन देरी से रिलीज होने की वजह से फिल्म को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन अब फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। तीन दिन में फिल्म ने 9 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

द केरल स्टोरी का टोटल कलेक्शन

sacnilk.com के मुताबिक, द केरल स्टोरी ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 0.75 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 4.65 करोड़ की कमाई की थी। तीसरे दिन यानी आज फिल्म ने रात 10 बजे तक के डेटा के मुताबिक 4.51 करोड़ की कमाई की थी। इस तरह फिल्म का अबतक का कलेक्शन 9.91 करोड़ हो गया है।

द केरल स्टोरीकमाई
डे 10.75 करोड़
डे 24.65 करोड़
डे 34.51 करोड़

द केरल स्टोरी का पहले तीन दिन कितना था कलेक्शन?

द केरल स्टोरी 2 साल 2023 में आई फिल्म द केरल स्टोरी का सीक्वल है। द केरल स्टोरी ते मुकाबले सीक्वल की दमदार शुरुआत नहीं हो पाई है। द केरल स्टोरी ने पहले दिन 8.03 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म ने 11 करोड़ की कमाई की थी। तीसरे दिन फिल्म की कमाई 16.4 करोड़ हुई थी। 2023 में आई द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म का टोटल कलेक्शन भारत में 286.5 करोड़ (ग्रॉस) था।

द केरल स्टोरी 2 की कास्ट और डायरेक्टर

द केरल स्टोरी 2 को कामाख्या नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में ऐश्वर्या ओजा, उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया, पूर्वा पराग , सुमित गहलावत, अर्जन सिंह , युक्तम और अलका अमीन जैसे कलाकार नजर आए हैं। विपुल अमृतलाल शाह और अमरनाथ झा ने इस फिल्म की कहानी लिखी है।

(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

The Kerala Story 2

