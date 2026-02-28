The Kerala Story 2: खाली पड़े रहे थिएटर, 10 टिकटें भी नहीं बिकीं, कैंसिल करने पड़े फिल्म के शोज
The Kerala Story 2: फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' सेंसर बोर्ड और कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद फाइनली रिलीज तो हुई, लेकिन रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है। केरल में तो फिल्म के शोज कैंसिल करने पड़ रहे हैं।
शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म के मेकर्स को इस सीक्वल से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स काफी चौंकाने वाला रहा। केरल में फिल्म को लेकर दर्शकों का रिस्पांस इतना ठंडा है कि कई जगहों पर शोज कैंसिल करने की नौबत आ गई है। बाकी जगहों पर भी फिल्म को पिछले पार्ट जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनसे लगता है कि बमुश्किल ही यह फिल्म अपनी लागत भी निकाल पाएगी।
खाली रहे थिएटर, नहीं बिकीं टिकटें
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केरल के प्रमुख शहरों जैसे कोच्चि, त्रिशूर और कोझिकोड में दर्शकों की कमी के चलते पहले दिन के कई शोज कैंसिल करने पड़े। कोच्चि के लुलु मॉल और त्रावणकोर जैसे बड़े सिनेमाघरों में दोपहर के शोज में महज 5 से 25 के बीच ही टिकटें बिकीं। थिएटर मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि शोज तभी चलाएंगे जब कम से कम 10 टिकटों की बुकिंग होगी। फिल्म में केरल और वहां की संस्कृति को कथित तौर पर गलत तरीके से दिखाने के चलते लोगों के इससे दूरी बनाने की खबरें हैं।
कोर्ट में चली लंबी कानूनी लड़ाई
मालूम हो कि इस फिल्म की रिलीज का रास्ता इतना आसान नहीं था। फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि यह फिल्म केरल के लोगों की छवि खराब कर रही है और समाज में गलत धारणाएं फैला रही है। कोर्ट ने पहले फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों के लिए स्टे लगा दिया था। हालांकि मेकर्स की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले ही दिन जस्टिस थॉमस ने स्टे हटा दिया और इसे रिलीज की इजाजत मिल गई।
प्रोड्यूसर विपुल शाह ने दी सफाई
प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने समाचार एजेंसी ANI के साथ बातचीत में कहा कि केरल एक खूबसूरत और ईश्वर को प्यार करने वाली जगह है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि फिल्म में केरल या वहां के लोगों को गलत ढंग से दिखाया गया है। शाह ने तर्क दिया, 'अपराधी तो हर जगह होते हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या केरल। हमने इस फिल्म का नाम 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' इसलिए रखा है क्योंकि यह केवल एक जगह तक सीमित नहीं है।'
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।