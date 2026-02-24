Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

The Kerala Story 2: 16 कट्स, रेप और किस सीन 50 प्रतिशत कम, सीबीएफसी ने करवाए ये बदलाव

Feb 24, 2026 05:46 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

द केरल स्टोरी 2 को लेकर सीबीएफसी ने कई बदलाव करने के लिए कहा है। सीबीएफसी ने फिल्म में 16 कट्स लगाए हैं और क्या बड़े अपडेट्स दिए हैं यह आपको बताते हैं।

The Kerala Story 2: 16 कट्स, रेप और किस सीन 50 प्रतिशत कम, सीबीएफसी ने करवाए ये बदलाव

द केरल स्टोरी 2 को लेकर काफी विवाद हो रहा है। फिल्म को लेकर जहां पेटिशन फाइल की है कि मूवी की रिलीज को बैन किया जाए। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने मूवी को यूए 16 प्लस सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। लेकिन मूवी को इसके अलावा 16 कट्स और मोडिफिकेशन के लिए बोला गया है।

क्या बदलाव करने को कहा फिल्म में

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक किसिंग विजुअल और रेप सीन को 50 प्रतिशत कम कर दिया है। लिप लॉक सीन को 7 सेकेंड के लिए ट्रिम कर दिया है। रेप सीन को 20 सेकेंड कम कर दिया है। एक सीन जहां महिला को थप्पड़ मारा जाता है और दूसरा सीन जहां महिला के सर पर मारा जाता है, उसे 2 सेकेंड कम किया है।

वहीं एक सीन जहां आरोपी के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, उसे भी मोडिफाई करने को कहा गया है। 3 डायलॉग्स को भी मोडिफाई करने को कहा है और एक वर्ड को म्यूट करने को कहा है।

ये भी पढ़ें:'WhatsApp फॉरवर्ड पर फिल्म नहीं बनाता', द केरल स्टोरी 2 पर बोले डायरेक्टर सेन

एक डिस्कलेमर भी जोड़ने को कहा है

कई कट्स और मोडिफिकेशन्स के अलावा फिल्ममेकर को एक डिस्कलेमर ऐड करने को कहा है कि दे केरल स्टोरी किसी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इस डिस्कलेमर को 2 मिनट और 3 सेकेंड तक स्क्रीन पर रखने को कहा है और इसमें वॉइस ओवर भी डालने को कहा। इसके अलावा उन्हें पूरी स्क्रिप्ट डायलॉग के साथ सब्मिट करने को कहा है। उन्हें एक कन्सेंट लेटर भी सब्मिट करना होगा सीबीएफसी को एक माइनर को फिल्म में कास्ट करने के लिए।

कितना है फिल्म का रनटाइम

सारे बदलाव के बाद फिल्म को सर्टिफिकेट दिया गया। वहीं द केरल स्टोरी का रनटाइम 131 मिनट और 24 सेकेंड है यानी कि 2 घंटे 11 मिनट और 24 सेकेंड तक।

ये भी पढ़ें:द केरल स्टोरी 2 डायरेक्टर का अनुराग के बीफ कमेंट पर भड़के- इस आदमी को हर चीज…

फिल्म को बैन करने की हो रही मांग

द केरल स्टोरी की रिलीज डेट 27 फरवरी 2026 है। हालांकि इस बीच कुछ फिल्म की रिलीज को बैन करने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को फिल्म देखी है, पेटिशन पर फैसला सुनाने से पहले।

ये भी पढ़ें:'द केरल स्टोरी 2' को लेकर मच रहे बवाल के बीच प्रकाश राज का X पोस्ट वायरल

फिल्म की स्टार कास्ट

द केलर स्टोरी 2 को कामाख्या नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है और इसमें अदिति भाटिया, उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा लीड रोल में हैं। रविचंद नल्लपा, आशिन ए शाह, विपुर अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। वहीं विपुल अमृलाल शाह और अमरनाथ झा ने फिल्म को लिखा है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
The Kerala Story 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।