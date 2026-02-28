'द केरल स्टोरी 2' पर लगी रोक हटने पर विपुल शाह बोले- हमने केलर के खिलाफ...
विपुल अमृतलाल शाह जो द केरल स्टोरी 2 के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने फिल्म की रिलीज को केरल हाई कोर्ट से क्लीयर होने पर अपना रिएक्शन दिया है।
द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड को लेकर काफी विवाद चल रहा है। फिल्म की रिलीज को लेकर काफी विवाद चल रहा था और अब केरल हाई कोर्ट ने फिल्म को रिलीज के लिए क्लीयर कर दिया है। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह का रिएक्शन आया है। उन्होंने क्लीयर किया कि फिल्म में केरल या यहां के लोगों के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है।
हमने केरल और केरल के लोगों के लिए नेगेटिव नहीं कहा
शुक्रवार को रिपोर्टर्स से बात करते हुए अमृतलाल ने बताया कि कब लोग फिल्म देख सकते हैं। उन्होंने कहा, ना ही मैं और ना ही मेरी फिल्म और ना ही फिल्म की टीम केरल राज्य के खिलाफ है या केरल के लोगों के लिए। केरल काफी खूबसूरत जगह है, एक गॉड लविंग देश है। लेकिन अगर कुछ गलत होता है यहां तो हमारा कर्तव्य है लोगों को ये नोटिस करवाना और उसे ठीक करना। मैं वादा करता हूं आपसे कि जब आप फिल्म देखोगे आप समझोगे कि हमने केरल को लेकर कुछ भी नेगेटिव नहीं कहा है और ना केरल के लोगों के लिए।
कुछ क्रिमिनल्स को एक्सपोज करना जरूरी है
उन्होंने आगे कहा, ‘फिल्म कुछ क्रिमिनल्स को एक्सपोज करेगी। कुछ क्रिमिनल्स केरल में रहते हैं और कुछ मध्यप्रदेश और कुछ राजस्थान में। यही वजह है कि हमने फिल्म का नाम रखा है द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड। मैं आश्वासन देता हूं कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हम केरल को बिल्कुल भी नेगेटिव तरीके से नहीं दिखा रहे हैं।’
केरल हाई कोर्ट के शुक्रगुजार
विपुल ने कहा, ‘आज केरल डिविजनल बेंच ने स्टे ऑर्डर को डिसमिस कर दिया है। उन्होंने फिल्म की रिलीज को क्लीयर कर दिया है। हमारे शोज की ओपनिंग हो गई है। फिल्म काफी मेहनत से बनी है। मुझे लगता है हमारी फिल्म की ऑथेनसिटी का प्रूफ ही यही है कि केरल कोर्ट ने स्टे ऑर्डर हटा दिया है। अगर कुछ भी गलत होता तो कोर्ट ये फैसला नहीं लेती इसलिए मैं केरल कोर्ट का शुक्रगुजार हूं।’
द केरल स्टोरी की कास्ट और टीम
द केरल स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म को कामख्या नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। वहीं विपुल ने अमरनाथ झा के साथ फिल्म की स्टोरी को लिखा है। फिल्म में उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया अहम किरदार में हैं। तीनों की परफॉर्मेंस ट्रेलर में काफी जबरदस्त दिखी थी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
