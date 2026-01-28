Hindustan Hindi News
The Kerala Story 2: धड़कनें बढ़ा देता है मोशन पोस्टर, सेट पर फॉलो हो रही नो फोन पॉलिसी

संक्षेप:

The Kerala Story 2: द केरला स्टोरी 2 का मोशन पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कमेंट सेक्शन में लोगों का रिएक्शन भी देखने लायक है। पोस्टर के साथ ही फिल्म के टीजर की रिलीज डेट भी बताई गई है।

Jan 28, 2026 07:42 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
साल 2023 में आई फिल्म 'द केरला स्टोरी' को दर्शकों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट सिनेमाघरों में जल्द ही दस्तक देने जा रहा है। फिल्म की पहली झलक मेकर्स ने सोशल मीडिया पर जारी कर दी है। विपुल अमृतलाल शाह ने अपनी अगली फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का मोशन पोस्टर रिलीज किया है। फिल्म का टीजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है और यह भी पिछली फिल्म की तरह ही लव जिहाद वाला फील देती है, लेकिन फिल्म की कहानी असल में क्या होगी, यह जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।

धड़कनें बढ़ा देता है मोशन पोस्टर

फिल्म के मोशन पोस्टर में डर और गुस्से से भरी कुछ औरतों के चेहरे दिखाए गए हैं और इसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि यह सीक्वल पिछले पार्ट से ज्यादा भयानक होने वाला है। मोशन पोस्टर से फिल्म के टीजर की रिलीज डेट भी पता चलती है। इसमें बताया गया है कि 30 जनवरी को मेकर्स फिल्म का टीजर रिलीज करेंगे। मोशन पोस्टर के कैप्शन में मेकर्स ने लिखा- द केरल स्टोरी 2 में कहानी और आगे जाने वाली है। फिल्म के पार्ट 1 का निर्देशन जहां सुदीप्तो सेन ने किया था, वहीं पार्ट 2 के निर्देशन की कमान कामाख्या नारायण सिंह के हाथ में है।

सेट पर फॉलो हुई नो फोन पॉलिसी

फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया, "केरल स्टोरी 2 की शूटिंग बहुत कंट्रोल्ड और सुरक्षित तरीके से की जा रही है। निर्माता विपुल अमृतलाल शाह नहीं चाहते थे कि शूटिंग के दौरान कोई परेशानी खड़ी हो।" एक रिपोर्ट के मुताबिक सेट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी और टाइट प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे थे। दरअसल फिल्म का कोई सीन या इससे जुड़ी कहानी लीक ना हो जाए इसलिए फिल्म के सेट पर नो फोन पॉलिसी फॉलो की जा रही है। फिल्म से जुड़े एक सोर्स ने बताया, “शूटिंग के दौरान एक्टर्स और क्रू मेंबर्स को अपने फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, ताकि सेट से कोई भी जानकारी लीक न हो।”

कमेंट सेक्शन में क्या बोली पब्लिक?

बात कमेंट सेक्शन की करें तो जहां कुछ लोग फिल्म को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं वहीं कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मेकर्स को क्रिटिसाइज करते भी नजर आए। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- प्रोपेगैंडा 2। वहीं दूसर ने लिखा- तबाही मचेगी। कई यूजर्स ने आपको कमेंट सेक्शन में विपुल अमृतलाल शाह को शुभकामनाएं दी हैं और लिखा है कि वो इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। एक यूजर ने लिखा- यह भी अच्छा बिजनेस है। कुल मिलाकर लोगों की ज्यादातर प्रतिक्रियाएं मिली जुली रही हैं।

The Kerala Story

